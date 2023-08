Jdu vyhrát. Pojedu si to svoje a dopadne to, věří MMA zápasník Dvořák před duelem s Japoncem Tairou

Zápasník MMA David Dvořák vtrhnul před pěti lety do slavné organizace UFC jako uragán. Jako první Čech vyhrál první tři zápasy, dostal novou smlouvu a těšil se na další výhry. Pak ale třikrát v řadě neuspěl a v říjnu ho tak v Las Vegas čeká velmi důležitý souboj. Rozdá si to s Japoncem Tatsuro Tairou, který má v profesionálním ringu 14 výher a žádnou porážku. Praha 17:21 17. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český MMA bojovník David Dvořák během zápasu UFC 289 proti Stephenu Ercegovi | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

31letý Dvořák se během přípravy také snažil poučit s předchozích nezdarů. „Hlavně ty věci, které se mi zkrátka nedařily, které byly špatně. Snažíme se ty chyby rozebírat, pracovat na nich, posouvat se. Každá prohra je způsobem, jak se posunout a být lepší, takže si z toho bereme jen to dobré,“ říká Dvořák v rozhovoru pro Český rozhlas.

Tři porážky za sebou nejsou příjemné. Přitom některé ty zápasy byly dobře rozjeté, musí to zpětně mrzet, že se to nedotáhlo. Ani poslední boj s Ercegem nebyl po prvním kole špatný…

Je to tak. Ve většině zápasů, které jsem prohrál na body, jsem první kolo vyhrál. Bohužel jsem druhé a třetí kolo ztratil. Musím být aktivnější, preciznější, nic nepodcenit a nedělat zbytečné chyby, ke kterým v dalších kolech docházelo.

Poslední zápas v rámci vaší aktuální smlouvy máte před sebou. Japonec Tatsuro Taira vypadá jako velmi nebezpečný protivník. Zaprvé kvůli tomu, že v profesionálním ringu ještě neprohrál a také proto, že jde o mladého bojovníka plného síly. Jak náročné to bude?

Rozhodně to bude jeden z těch dobrých zápasníků, kteří v UFC jsou. Vybrat si tam někoho slabšího popravdě skoro nejde. Bude určitě zkušený, hlavně na zemi je opravdu precizní.

Myslíme si, že to bude nejlepší zemař z těch všech, které jsme zatím měli. Jdu vyhrát. Budu si na něj dávat pozor, pojedu si to svoje a ono to dopadne.

Je tedy úkolem ho udržet v postoji?

To úplně ne. Samozřejmě by bylo lepší víc boxovat, ale měl jsem to takto se všemi soupeři. Šel jsem s Nicolauem, že chceme jít víc přes postoj, nakonec jsem si sednul na zadek, protože jsem tam neviděl jeden úder.

Stejně tak i s Ercegem, který byl spíš zemař a nakonec jsem to v těch zápasech byl já, který na zemi více diktoval. Dokázal jsem tam soupeře nějakou dobu podržet a být dominantní. Naopak jsem zaspával v postoji. Ten rozhodně nesmím nijak podcenit, ale pokud bude možnost i přes zem, tak půjdu přes ni.

Je mezi vámi zhruba deset let. Je to pro ten souboj velký rozdíl? Co může hrát roli? Pro vás určitě zkušenosti i komplexnost…

Těžko říct. Nemyslím si, že by byl dravější nebo že by výhru chtěl víc, než já. Chci ji hodně, takže pro to udělám maximum a nijak se na soupeře nefixuju. Je mi to jedno. Vím, co a jak trénuju, co v zápase mám dělat a to pojedu.