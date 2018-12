‚Lvice‘ Pudilová na pražském turnaji UFC nervózní nebude, souboj chce ukončit ještě před limitem

Lucie Pudilová je první potvrzenou hvězdou galavečera UFC Fight night, který se uskuteční 23. února v Praze. 24letá Češka pod hlavičkou prestižní organizace bojovala zatím čtyřikrát s bilancí 2 výher a 2 porážek. Pokaždé o vítězce rozhodovaly až body od rozhodčích.

„Je skutečné rozhodnutá zápas ukončit co nejdřív. Je připravená a chce ukázat pravou českou lvici, která bude bojovat,“ řekl Radiožurnálu trenér Lucie Pudiové Ladislav Erdélyi, že jeho svěřenkyně bodování tentokrát nechce připustit.

Sama Pudilová se do Prahy těší i kvůli tomu, že by měla mít velkou podporu českých fanoušků. Celá akce se v podstatě vyprodala během jediného dne.

Až na zápas dojde a ať už to bude s jakoukoli soupeřkou, Pudilová nervózní nebude: „Nejsem ten typ, který by se nějak skládal. Spíš mě to podpoří a dám do toho maximum.“

Co je MMA? MMA - Mixed Martial Arts (smíšená bojová umění). Kontaktní bojový sport spojující různé bojové sporty a bojová umění bez použití zbraní. Umožňuje údery i chvaty, boj vestoje i na zemi. Muži bojují v osmi váhových kategoriích, ženy ve třech. UFC – Americká společnost organizující elitní akce MMA po celém světě. Angažuje elitní bojovníky a prosazuje jednotná pravidla MMA. Další organizace jsou například Rizin Fighting Federation (Japonsko) M-1 Global (Rusko) nebo české XFN a Oktagon MMA.

„Nemáme žádný strach, žádné obavy, ze žádné zápasnice. Sice je ve své váze na 13. místě, ale neměla by obavy z nikoho,“ dodává trenér Ladislav Erdélyi.

Pudilová má podle trenéra oproti ostatním soupeřkám několik výhod. Zaprvé je v kleci všestranná a zadruhé má zkrátka sílu.

„Dokáže ve své hmotnosti 66 kil zdvihnout na mrtvý tah 160 kilo,“ popisuje Erdélyi výkon, za který by se v posilovně nemusel stydět leckterý muž. S

Soupeřka pro Pudilovou zatím známá není, ale ať už to bude kdokoliv, může se v oktagonu s Pudilovou připravit na následující:

„Ideální scénář je, že by začalo v postoji, nějak by se to semlelo, začaly bychom se třískat. Pak by bylo ideální, kdybychom se dostaly na zem a já bych jí prostě utrhla hlavu,“ říká česká bojovnice MMA Lucie Pudilová.