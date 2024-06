‚Bolí to strašně moc.‘ Kneblová projela cílem kajak krosu první, ale penalizace odvála šanci na Paříž

Čeští vodní slalomáři další olympijská místa pro Paříž v nové disciplíně kajak kros nezískali. Na Světovém poháru v pražské Troji byla k mání tři mezi ženami a tři mezi muži. V této kategorii zhasly naděje po čtvrtfinálovém vyřazení Víta Přindiše, u kajakářek to bylo dramatické do úplného závěru. Praha 21:16 9. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Kneblová se v cíli závodu v kajak krosu nejdříve radovala, ale po penalizaci zavládl smutek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vítězka domácí nominace Tereza Fišerová sice také vypadla ve čtvrtfinále, ale na olympiádu ji mohla poslat Tereza Kneblová. Ta se dostala až do finále, v něm dojela do cíle jako první, jenže videorozhodčí pak odhalili její špatný průjezd branky, kvůli tomu klesla na čtvrtou příčku, a olympijské letenky tak vybojovaly její soupeřky.

„Chvíli jsem slavila hodně. Dřív jsem už ani nedoufala, ale nyní člověk vidí, že dojela první,“ říkala Radiožurnálu Sport Tereza Fišerová.

Po špatném projetí branky číslo šest v podání Terezy Kneblové a odsunutí na poslední místo bylo rozhodnuto, že česká reprezentantka nezajistila své zemi účastnické místo na olympijských hrách v Paříži. „Určitě je to nejtěžší porážka na zkousnutí. Z totální euforie, kdy se mi povedlo vyhrát a ještě zajistit místo pro někoho dalšího, jsem byla sražena hned dolů. Bolí to strašně moc,“ přiznala Kneblová.

Bez olympijské místenky, bez odměny

Smutek zavládl nejen u Kneblové, ale i u Terezy Fišerové, která přišla o poslední naději na letošní olympiádu. „Je to smutné. Je to sen a člověk hodně bojuje. Téra se mi omlouvala, že jí je to moc líto. Udělala jsem si z ní srandu, že je o sto litrů chudší a ať si z toho nic nedělá, že si nekoupí nové boty. Zasmála se, tak aspoň, že tak. Nemá cenu, aby brečela. Je to smutné, ale asi to tak mělo být,“ naráží Tereza Fišerová na stotisícovou odměnu, kterou by dostala její parťačka, kdyby pro ni olympijské místo vybojovala.

Právo startovat v kajak krosu za Českou republiku v Paříži tak mají ti, kteří tam pojedou klasické závody ve vodním slalomu - Antonie Galušková, Gabriela Satková, Jiří Prskavec a Lukáš Rohan.