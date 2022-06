Boston Celtics v závěru třetího zápasu finále NBA umlčel útok Warriors a vede 2:1 na zápasy

Basketbalisté Bostonu vyhráli třetí zápas finále play-off NBA na své palubovce 116:100 a vedou v sérii nad Golden State 2:1. Celtics rozhodli ve čtvrté čtvrtině především obranou, protože ofenzivně laděnému soupeři dovolili jen 11 bodů. Čtvrtý duel se bude hrát v pátek opět v Bostonu, domácí se mohou o další krok přiblížit rekordnímu 18. ligovému titulu. Potřebují k němu ještě dvě vítězství. Boston 8:24 9. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Forvard Bostonu Celtics Jason Tatum | Foto: Jim Rassol | Zdroj: Reuters/USA TODAY Sports

Celtics vedli téměř celou dobu a už v první čtvrtině si vypracovali náskok 15 bodů. Jenže stejně jako v předchozích dvou finálových utkáních dominovali Warriors ve třetí čtvrtině. Na chvíli se dostali i do vedení po šňůře 12:0.

Pak ale vzal zápas do svých rukou Jayson Tatum, který dal během deseti minut 12 bodů, přidal tři asistence a získal pro Celtics dvouciferné vedení.

Hráči Bostonu vyzvali Bílý dům, aby z Ruska dostal zadržovanou basketbalistku Grinerovou Číst článek

Klíčem ale byla zejména obrana, jež nejlepšímu střelci Warriors Stephenu Currymu dovolila v poslední čtvrtině jediný koš, a to osm minut před koncem. Následně dal tým hostů ze hry už jen dva koše a Boston si v poklidu hlídal vítězství.

„Nesmyslně jsme je ve třetí čtvrtině pustili zpět do hry. Když se dostali do vedení, tak nás to probudilo a ukázali jsme naše nasazení v obraně a fyzickou hru, která je nám vlastní,“ řekl rozehrávač Bostonu a nejlepší obránce sezony Marcus Smart.

Nejlepším střelcem Celtics byl s 27 body Jaylen Brown. Tatum přidal 26 bodů a 9 asistencí, Smart měl bodů 24. Warriors táhl s 31 body Stephen Curry, jenže čtyři minuty před koncem si poranil koleno, když mu v boji o míč na zemi přisedl nohu pivot Al Horford. Curry zkoušel ještě chvíli hrát, ale dvě minuty před koncem vystřídal.

„Nestřídal jsem Curryho kvůli tomu zranění, ale protože jsme už prohrávali o 14 bodů. I když ho to bolelo, byl schopný hrát. Takže věřím, že to bude v pořádku,“ řekl trenér Steve Kerr. Klay Thompson přispěl na konto Golden State 25 body.

Boston - Golden State 116:100 (33:22, 68:56, 93:89)

Nejvíce bodů: Brown 27, Tatum 26, Smart 24, Horford 11, G. Williams 10 - Curry 31, Thompson 25, Wiggins 18, Poole 10. Stav série: 2:1.