Boston na úvod čtvrtfinálové série NBA promarnil dvacetibodový náskok a prohrál. Padla i Oklahoma

Knicks ještě v úvodu druhého poločasu prohrávali 55:75, ale podařil se jim obrat a tři a půl minuty před koncem základní hrací doby po trojce Jalena Brunsona šli dokonce do šestibodového vedení (97:91).

„Střelu za 20 bodů jsme neměli, tak jsme si řekli, že musíme i nadále věřit. Bojovat, držet při sobě a snažit se náskok zmenšovat,“ řekl Brunson.

Do koncovky se ale šlo za stavu 100:100 a oba týmy v poslední minutě nevyužily po dvou šancích na vítězný koš. Prodloužení začali hosté šestibodovou šňůrou a tentokrát už náskok udrželi.

Down 20 points midway through the 3rd quarter...



Watch the @nyknicks storm back to take Game 1 in an OT thriller! 🚨



It was the largest postseason comeback from New York in the play-by-play era (1997-98). pic.twitter.com/bRmBak9Dhb