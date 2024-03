Boston rozdrtil Golden State 140:88 a zapsal jedenáctou výhru v řadě. Oklahoma je v čele Západní konference

Basketbalisté Bostonu zvítězili v NBA nad Golden State 140:88 a připsali si už jedenáctou výhru v řadě za sebou. Celtics si tak upevnili první místo v soutěži. Navíc šlo o jejich třetí nejvyšší výhru v historii klubu. Naopak pro Golden State to byla čtvrtá nejvyšší porážka v klubových dějinách. Minnesota prohrála podruhé za sebou a přišla o první místo v Západní konferenci, kam se posunula Oklahoma City, která porazila Phoenix 118:110. Video Boston 8:25 4. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaylen Brown přispěl k drtivé výhře Bostonu nad Golden State 29 body | Foto: Bob DeChiara-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Boston nedal Golden State sebemenší šanci Už první čtvrtinu vyhrál 44:22, i druhou část ovládl o 22 bodů a zápas se pak už jen dohrával s náhradníky. Nedařilo se hvězdě Warriors Stephu Currymu, který proti dobré obraně Bostonu minul všech devět pokusů za tři body a zapsal jen 4 body. Méně dal naposledy před dvěma roky rovněž Bostonu, kdy stihl před zraněním jen tři body.

„Je třeba ocenit Boston. Vletěli na nás od úvodních sekund a předvedli perfektní bouři. My naopak neměli den a všechno bylo špatně. Tím, jak jsme hráli, jsme jim ještě dodávali sebevědomí,“ řekl Curry. „Prostě jsme prohráli. Hodíme to za hlavu a jedeme dál,“ dodal jeho spoluhráče Draymond Green. Boston si pomohl 25 trojkami, Jaylen Brown dal 29 bodů a Jayson Tatum 27 bodů.

Prohospodařený náskok

Minnesota vedla nad Clippers brzy o 16 bodů, jenže nepodržela ji lavička, která svůj souboj s náhradníky soupeře prohrála. Clippers sice chyběl Russell Westbrook, ale z náhradníků zazářil Norman Powell, který trefil šest trojek a dal 24 bodů. Výrazně tak pomohl Kawhimu Leonardovi, který byl s 32 body nejlepším střelcem zápasu.

Zápas byl vyrovnaný až do úplného závěru. Ještě dvě minuty před koncem bylo srovnáno. Pak ale dal Leonard koš s faulem. Karl-Anthony Towns sice reagoval smečí, ale v posledních sto vteřinách se domácí nemohli prosadit. Leonard pak trestnými hody zvýšil na rozdíl tří bodů a Minnesota stihla už jen snížit smečí Anthonyho Edwardse, který dal celkem 27 bodů.

„Byl to zápas ze staré školy. Jak z osmdesátých let. Ale líbilo se mi, jak se moji hráči do soupeře zakousli. Jak bránili a nic jim nedovolili zadarmo,“ řekl trenér Clippers Tyronn Lue. „Byl to opravdu hodně fyzický zápas. Bylo tam hodně tahání, chytání a síly. Jako kdyby už se hrálo play-off,“ reagoval pivot Minnesoty Rudy Gobert. „Jde to za mnou. Měl jsem si vzít na konci time-out a tým lépe zorganizovat,“ připustil trenér Minnesoty Chris Finch.

Nový lídr Západní konference

Zaváhání Minnesoty využila Oklahoma City, která si vyšlápla na Phoenix i díky 35 bodům Shaie Gilgeouse-Alexandera a dostala se na první místo Západní konference, kde má jen těsný náskok před Timberwolves a Denverem. Phoenixu nepomohlo ani to, že bosenský pivot Jusuf Nurkić předvedl na doskoku nejlepší zápas moderní éry. Připsal si hned 31 doskoků, což je nejvíce v NBA za posledních 14 let a zároveň klubový rekord. Od 90. let se to samé povedlo už jen Kevinovi Loveovi v roce 2010.

Dvakrát triple double

Ani skvělý výkon Luky Dončiće nestačil Dallasu o odvrácení porážky 116:120 s Philadelphií. Dončić sice zapsal triple double za 38 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí a v poslední čtvrtině dal 18 bodů, ale Mavericks doplatili na velký počet ztrát. Philadelphii táhl s 28 body Tobias Harris.

„Náš útok je naše obrana. Když skórujeme, jsme jeden z nejlepších týmů. Jenže když se netrefíme, není tam vůle bránit. Pak jsme zas jeden z nejhorších týmů,“ řekl trenér Dallasu Jason Kidd.

Triple double si připsal i Josh Hart, který 13 body, 19 doskoky a 10 asistencemi pomohl New Yorku k výhře 107:98 nad Clevelandem. Nejhorší tým Západní konference San Antonio vyhrál podruhé za sebou. Tentokráte si Spurs vyšlápli na Indianu 117:105. Victor Wembanyama k tomu přispěl 31 body a 12 doskoky. Navíc šesti bloky potvrdil roli nejlepšího blokaře soutěže.

Výsledky NBA: Boston - Golden State 140:88, Cleveland - New York 98:107, Dallas - Philadelphia 116:120, Minnesota - LA Clippers 88:89, Orlando - Detroit 113:91, Phoenix - Oklahoma City 110:118, San Antonio - Indiana 117:105, Toronto - Charlotte 111:106.