Medaile ze světových akcí nestačí. Sportovní bowling se v Česku potýká s nedostatkem heren

Český sportovní bowling o sobě dává v posledních letech hodně vědět. Hlavně mladí hráči sbírají medaile na mezinárodní úrovni. Loni družstvo mužů získalo v kategorii do 21 let zlaté medaile, když ve finále dokázalo porazit Spojené státy, největší velmoc v tomto sportu. Místo dalšího možného rozvoje se ale teď musí bowling v Česku potýkat s nedostatkem heren. Praha 20:17 17. června 2023

V poslední době se Češi výrazně zapisují do výsledků na mezinárodních soutěžích. To, co bylo dříve nemyslitelné, je teď realitou. Rád je za to i předseda bowlingové asociace Karel Vopička.

„Těší mě, že se na tom zásadní měrou podílí mladí hráči. Od roku 2017 vozíme pravidelně medaile z juniorských evropských šampionátů. V roce 2021 přišla i první medaile ze světového šampionátu dospělých a loňský rok pro nás byl zdaleka nejúspěšnější. Vygradovalo to ziskem titulu mistrů světa hráčů do 21 let v soutěži týmů. Kadeti dokázali ve finále porazit tým USA,“ jmenuje úspěchy českého bowlingu Vopička.

Podle něj je to především dobrým vzděláváním trenérů, kterých výrazně přibylo a dokážou vychovávat nové kvalitní hráče.

„Je to výsledek dlouhodobé práce s mládeží v tréninkových centrech. Začali jsme v roce 2015, školíme nové trenéry, zvyšujeme kvalifikaci současných trenérů podle metodiky evropské federace. Z několika málo trenérů, které jsme měli v roce 2012, máme teď k dispozici skoro stovku trenérů. Část z nich působí právě u mládeže,“ vysvětluje pro Radiožurnál Sport Vopička.

Nedostatek heren

Všechno ale není tak růžové. V Česku začíná být velký nedostatek heren pro kvalitní trénink. Na konci minulého roku skončila herna v Pardubicích, která měla osmnáct drah, a do současnosti se ji nahradit nepovedlo.

„To není problém, to je tragédie. Modlíme se, aby se v Pardubicích podařilo znovu otevřít jakékoliv centrum a oživil se bowling v celém regionu. I kdyby to nové centrum mělo být menší než původní osmnáctidráha,“ přiznává Vopička.

Pro reprezentanty to až tak velký problém není, ti mohou využívat herny v Olomouci nebo v Brně. Problém nedostatku heren v Čechách je hlavně v tom, že nebude možné nabírat další nové hráče. A trénovat nemají kde ani ti současní.

„O reprezentaci se nebojím, ale velmi se obávám o bowling ve východních Čechách. Hráči musí za sportovním bowlingem hodně cestovat a nedovedu si představit kvalitní přípravu, když se musí dojíždět do Kutné Hory nebo až do Prahy. Týká se to nejen tréninků, ale i soutěží. Od amatérských soutěží až po extraligu. Je to průšvih,“ říká předseda bowlingové asociace Vopička.

Hraje se v nákupních centrech

Problém je, že až na pár výjimek jsou bowlingové herny součástí obchodních center.

„Těch u nás není mnoho, trend bowlingu v nákupních centrech ze začátku tisíciletí asi není optimální, ale situace je taková. Jsme vděční za každé centrum, kde se dá sportovní bowling provozovat,“ uznává Vopička.

Nabízelo by se řešení, aby si bowlingová asociace pokusila vybudovat svou vlastní hernu, která by nebyla na ničem závislá. Taková myšlenka byla, v současné době je ale nereálná.

„Před covidem jsme měli plán na vlastní centrum, ale současná finanční situace tomu příliš nepřeje. Centrum si můžeme dovolit jedině s nějakou státní podporou. Národní sportovní agentura sice vypisuje dotační tituly i pro stavbu sportovišť nebo hal, ale bohužel se jedná pouze o podporu vybraných sportovišť pro kolektivní sporty, míčové sporty nebo atletiku.,“ upozorňuje šéf bowlingové asociace.

Hráči, kteří v Čechách přišli celkem o 26 drah, mají dvě možnosti. Buď budou dojíždět často i stovky kilometrů a dál budou pokračovat, nebo s aktivní kariérou skončí a počet hráčů tak půjde výrazně dolů.

„Skalní bowlingáři zůstanou, ale nezanedbatelná část hráčů skončí. V lepším případě si najdou lepší sport, v horším nic,“ říká k zavírání bowlingových heren v Česku prezident asociace Vopička.