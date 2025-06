Boxer Ducár: Když hubnu, tak jsem protivný i na manželku. Zápasníci si musí umět odpočinout v hlavě

Hostem pořadu Na síti s Andreou Sestini Hlaváčkovou byl boxer Vasil Ducár. Ve studiu Radiožurnálu Sport přiznal, že při hubnutí na závody může být docela protivný na manželku. Kolik zápasů za rok zvládne v soutěži v boxu i MMA? Je box náročný sport na psychiku? Kdy si potřeboval po sezoně nejvíc odpočinout? Poslechněte si celý pořad Radiožurnálu Sport. Na síti Praha 16:25 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vasil Ducár, český boxer | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

Setkáváme se uprostřed týdne plného tréninků. Máš před velkým zápasem, prozradíš jakým?

13. června mě čeká akce v Plzni. Měl jsem bojovat s Karlem Horejskem, ale zranil se, takže hledáme náhradní varianty. Takže uvidíme, jak to dopadne, jestli vůbec budu zápasit.

Jak je náročné se vyrovnat se změnou soupeře, když se na něj několik tréninků připravuješ?

V tréninku to téměř žádný problém není. Na zápas připravuji sebe, nepřipravuji se na soupeře. Když se člověk soustředí na svého soupeře, tak se mu přizpůsobí a to mi nesedí - já chci, aby se přizpůsobili mě.

Mám zkušenost s tím, že při jednom zápase v zahraničí jsem mého soupeře studoval až moc. Věděl jsem, že všechny zápasy končí úderem do kolena zezadu. Tak jsem při zápase pořád očekával, kdy to přijde, a vypustil jsem to, co mám dělat.

Přípravu teď nechávám více na mých trenérech, snažím se tu rutinní přípravu odbourat. Trenéři mi jen dají krátké upozornění, ale nemůže mě to příliš ovlivnit.

Vážení a hubnutí

Hlídáš si několik dní před zápasem váhu? Potřebuješ shodit nebo jsi na dobrých hodnotách? Připomenu, že budeš zápasit ve váhové kategorii do 90,7 kilogramů.

Držím se, ale mám asi pět kilogramů přes váhu. Nikdy jsem příliš neshazoval, ale čtyři nebo pět kilogramů jde dát za týden, takže v tom nebude problém. Problém byl ve váhové kategorii do 84 kilogramů, protože to už bolelo a musel jsem začít dřív.

Není to nucené shazování za hranou? Shodou okolností jsem viděla dokument o zápasníkovi Karlosovi Vémolovi, kde byli ukázány záběry během shazování a přišlo mi to extrémní. Jak se člověk během toho cítí?

Nic moc. Když hubnu, tak nejsem agresivní, ale jsem protivný na manželku. Když člověk nemá sacharidy a zároveň není společenský typ, tak je to těžké. Musíme si ale říct, že zrovna Vémola z toho umí udělat show, ale určitě to není příjemné. Bohužel to tak je, a pokud se ti nepodaří mít správnou váhu, tak tu výhodu bude mít soupeř.

Ale to se bavíme spíše o MMA, v boxu to není taková výhoda. Velké organizace dělají průběžné vážení každý přibližně týden, aby chránili zdraví boxerů. Když je boxerský zápas na 12 kol, tak člověk dostane strašně úderů na hlavu a tělo se dehydratuje.

To se asi dělá, aby boxer nedorazil na zápas úplně zoufalý, nevyspalý a dehydratovaný z toho, že musel spravit váhu.

Ano, přesně tak. Dehydratace má vliv na odolnost těla a ty údery od soupeře nejsou tak devastující. Přirovnal bych to ke kocovině. Večer se tělo dehydratuje a druhý den je člověku špatně. Zároveň se namáhají buňky po celém těle a v hlavě, takže člověk určitě musí mít odolný.

Rozdíl mezi MMA a boxem

Začínáte trochu promlouvat do MMA. Jak to teď máte?

Já v MMA v kategorii K1 začínal, ale když se mi začalo více dařit v boxu, tak to už nešlo kombinovat. Poté jsem se více specializoval na box. Ale minulý rok chtěla zápasnická organizace KSW expandovat do Česka, nabídli mi smlouvu a vzhledem k tomu, že mi to přišlo zajímavé a takový restart MMA kariéry, tak jsem se do toho pustil s nimi. Ještě mám smlouvu na tři zápasy, na jejich akci bych se měl představit pravděpodobně na podzim.

Jak se liší příprava zápasu v boxu a na MMA?

Úplně diametrálně.

Jak? Říkám si, že box jsou jen ruce a zápasník používá snad všechny části těla.

Jiná je kondiční příprava. U boxu se člověk soustředí na to, aby byl lehký a uvolněný, ruce trénoval na pohyb do švihu. U MMA je potřeba být zatnutý, silný a je to také rychlejší. Je to úplně jiný trénink.

Kolik zápasů zvládne tvoje tělo za jeden rok?

Je to dost individuální a záleží na úrovni zápasů. A také na výsledku zápasu - jsou zápasy, ze kterého se člověk hojí dva měsíce a také zápas, ze kterého jde odejít bez šrámu, a za týden jste odpočatý. Ale nejlepší je šest až osm týdnů přípravy na další zápas.

Důležitým faktorem je také psychická únava, boxer si musí umět v hlavě odpočinout, aby nebyl přesycený. Když skončí zápas a za týden se jde do nové přípravy, tak to poněkolikáté za sebou člověka přestane bavit. Z koníčku se stane povinnost, není to zábava a musím se přemlouvat.

A navíc jsou bojová umění jiný sport, protože tam jde často opravdu o život.

To je pravda. Nechci nikoho snižovat a nijak to srovnávat, ale například v tenise je nejhorší prohra. V boxu ještě k tomu dostanu na budku. Navíc jde člověk do ringu s jiným psychickým rozpoložením - když vím, že mám proti sobě někoho, kdo všechny poráží, tak je to opravdu náročné pobrat.

Box a emoce

Bral si někdy box jako cestu k vyjádření emocí? Nebo tě box naučil své emoce více kontrolovat? Moc si tady ze studia neumím představit, že se z tebe v ringu stane boxer plný zlých emocí.

Určitě. Někdo to dělá jako show pro diváky, někdo chce vystrašit soupeře. Ale to nevím, proč soupeři dělají, když budu dělat zlé oči, tak to nic navíc nedodá. Ale vlastně bych byl rád, kdyby mi během boje někdo nadával, protože by mě to motivovalo.

Je box čistě individuální sport?

Není, přestože si to každý myslí. A opravdu se plete. Když se připravujete, tak kolem sebe máte tým trenérů, kteří vám pomáhají a radí. A to i psychicky, víte, že se na ně můžete spolehnout. Ale ke všemu potřebujete parťáka - běh, tenis. Každý ví, že během sportu potřebujete někoho k sobě.

Vím o tobě, že jsi běžel několik triatlonů. Jak to umíš zakomponovat do přípravy? Kde se to v tobě vzalo?

Téměř za domem máme jednu akci, která je opravdu příjemná. Je to hezké rozbití rutinního tréninku. Když tě nebaví trénink, tak jdeš závodit - a do závodu dává člověk vždycky víc. I na kondici je to fajn.

Má boxer z něčeho strach? Jak pracuje na mentálním rozpoložení? A jaké specifické zaměstnání má v profesním životě? Poslechněte si celý díl pořadu Na place na Radiožurnálu Sport.