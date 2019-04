Boxerka Bytyqi bude obhajovat titul mistryně světa. ‚Mám co ztratit, ale nejdu prohrát,‘ prohlašuje

Pás organizace WBC v atomové váze bude Fabiana Bytyqi bránit proti Mexičance Marii Soledad Vargasové. A byla by nerada, kdyby o něj kolem desáté hodiny večerní na galavečeru v Ústí nad Labem přišla. „Jdu ukázat světu, co jsem se naučila a jak jsem na tom dřela. Nejdu prohrát,“ říká Radiožurnálu před zápasem.

„Je to nová výzva, těžká soupeřka. Je to zatím nejvíc životní zápas,“ prohlašuje česká boxerka, která v ringu nastoupila ke čtrnácti zápasům a všechny vyhrála.

Ale pozor, její sobotní soupeřka se za svou bilanci také nemusí stydět. Z patnácti duelů ve dvanácti zvítězila a měla by být lepší než Angličanka Castlová, její poslední soupeřka.

„V Mexiku už titul drží a už tím, že je to Mexičanka, by měla být o level jinde. Bude to živelné. Fungují tak, že zapnou a jedou dopředu. Dokud jim fyzička stačí, máchají rukama, dávají háky, zvedáky… Počítám s tím, že to bude pořádná rvačka,“ tuší.

Titul šampionky v jedné z nejprestižnějších světových organizací získala ústecká boxerka v září loňského roku poprvé, teď ji čeká první obhajoba.

„Přeci jen ten pás už máte a musíte se o něj porvat, aby vám nezmizel, tady už mám co ztratit. Tlak je každý zápas, a když je to obhajoba, je ještě o něco větší. Ale já jsem takový flegmatik, že ani když se prohraju, tak se svět nezboří,“ usmívá se ústecká rodačka.

Životní duel

Přestože půjde o její životní duel, chce si ho užít. „Mám to tak s každým zápasem. Brácha mi před zápasem říká, abych šla a užila si to. Abych neřešila výsledek a ukázala, co jsem se naučila v tréninku. Buď to vyjde, nebo ne,“ bere box s nadhledem.

Boxerka se asi ani v případě porážky nemusí obávat toho, že by o ni v přestal mít zájem její německý zaměstnavatel.

„Po celé ty čtyři roky se snažím makat, aby neměli důvod mě kvůli jednomu špatnému zápasu vyhodit. Nehodlám předvést ostudný výkon. Jestli prohraju, muselo by to být hodně těsně nebo po náhodném úderu. Tuhle možnost si nepřipouštím,“ tvrdí rázně boxerka Fabiana Bytyqi.