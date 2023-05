Chci se znovu utkat s Joshuou, uvedl boxer Fury a poslal soupeři návrh smlouvy

Britský profesionální boxer Tyson Fury by v září rád nastoupil do ringu proti krajanovi Anthonymu Joshuovi. Boxovat by měli na londýnském stadionu Wembley. Fury v pátek uvedl, že Joshuovi odeslal návrh smlouvy.

