Box může zmizet z olympijského programu, nový šéf má být zapletený do obchodu s heroinem

„Celý boxerský svět dostal dávku pozitivní energie, aby pracoval tvrději a rozvíjel náš sport. To je něco, co jsme potřebovali. Není tajemstvím, že čelíme mnoha výzvám a tlakům. Teď si ale můžeme být jistější a také odhodlanější v tom, abychom dostali box zpět tam, kam patří,“ prohlásil Gafur Rachimov po zvolení prezidentem Mezinárodní boxerské asociace.

Na kongresu v Moskvě uzbecký podnikatel ve volbě porazil bývalého kazašského boxera a politika Serika Konakbajeva.

Jeho sport ale teď spíš bude rád, když udrží pozice. Mezinárodnímu olympijskému výboru se totiž kontroverzní 67letý Uzbek v čele asociace nelíbí. Americké úřady Rachimova považují za významnou postavu kriminálního podsvětí a je podle nich zapletený do obchodu s heroinem.

Proto také Mezinárodní olympijský výbor už před volbou pohrozil boxu vyřazením z programu olympijských her v Tokiu v roce 2020.

„Je to úplně nejzazší varianta, asi by mezitím bylo víc kroků. Distancovali by federaci na nějakou dobu nebo něco podobného. Do roku 2020 mají dost času, aby to vyřešili,“ vysvětluje Radiožurnálu místopředseda Českého olympijského výboru Roman Kumpošt.

„Aby se sport mohl zúčastnit olympijských her, musí splňovat pravidla WADA, řádné správy organizace a všechny kroky, které s dobrý vedením organizace souvisí,“ dodává český funkcionář.

Mezinárodní olympijský výboru znepokojují i problémy s rozhodováním zápasů, financemi nebo antidopingovým programem. Proto má situaci v Mezinárodní boxerské asociaci řešit výkonná rada MOV na zasedání v Tokiu na přelomu listopadu a prosince.

