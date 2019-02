Boxerky smějí při zápasech nosit hidžáb. Bytyqi s pravidlem nemá problém, Konečný protestuje

Mezinárodní boxerská federace povolila ženám kvůli náboženským zvykům nosit při zápase hidžáb a celotělový oděv. Podmínkou je, že nesmějí ohrožovat zdraví boxerek a hladký průběh utkání. Podle federace změna pravidel souvisí s genderovou vyvážeností a náboženskou tolerancí.

Pět let starý zákaz padl, FIFA povolila fotbalistkám nošení hidžábu Číst článek

„Já to nepotřebuju a nenosím, tak to neřeším. Ale chápu, že některé národnosti a náboženská vyznání to tak mají, nevidím v tom žádnou překážku,“ nemá přední česká boxerka Fabiana Bytyqi s průlomovou novinkou ve svém sportu žádný problém.

„Možná pro ní to může být nepříjemné, kdyby se jí to posunulo. Kdybych měla zápasit proti takové soupeřce, je mi to úplně jedno,“ dodává pro Radiožurnál sportovkyně, která má zkušenosti se zahalováním svých soupeřek už z kickboxu.

O poznání jiný pohled na věc má její trenér, bývalý boxer a mistr světa ve velterové váze Lukáš Konečný. „Nesouhlasím s tím. Když ten sport vznikal, nepočítal s pokrývkami hlava. Měly by se udržet nějaké tradice sportu, tak proč zavádět novinky?“

„Neumím si představit, jak to bude vypadat. Pokud mají takovýhle problém, tak vůbec nemají ten sport dělat“ vysvětlil svůj nekompromisní postoj čtyřicetiletý Konečný.

Zranění nebude vidět

Rozhodnutí Mezinárodní boxerské federace vzbuzuje otázky týkající se toho, jak bude zmíněná novinka fungovat v praxi. V jistých případech totiž oděv může například skrývat zranění.

„Zranění v nějakých situacích třeba nebude pod hidžábem. Boxerka by si mohla ještě víc ublížit nebo by ji rozhodčí nemusel vyhodit kvůli zranění, kvůli kterému by ji normálně vyhodil, jen nebude vidět. Prostě to k našemu sportu nepatří a hotovo,“ nastínil jedno z možných rizik zahalování boxerek Lukáš Konečný.

Povolení nosit hidžáb, případně celotělový oděv, mají z minulosti i jiné sportovkyně - například fotbalistky, basketbalistky nebo šermířky.

Boxu už nějakou dobu hrozí vyřazení z programu olympijských her v Tokiu v roce 2020. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) má námitky vůči předsedovi AIBA, jímž byl loni na podzim zvolen kontroverzní uzbecký podnikatel Gafur Rachimov.