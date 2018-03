Bronzový bombardér proti King Kongovi. Boxeru Wilderovi stojí v cestě za obhajobou Kubánec Ortiz

Má přezdívku "Bronzový bombardér", ještě nikdy neprohrál a titul mistra světa v těžké váze bude obhajovat. O mistrovský pás ho bude chtít připravit rovněž neporažený King Kong. Profesionální box čeká v noci jeden z vrcholů letošního roku. Obhájce titulu Američan Wilder se v New Yorku utká s Kubáncem Ortizem. New York 10:45 3. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Deontay Wilder | Foto: Reuters

„Je to nejlepší boxerský zápas, jaký si teď můžete představit. V současnosti nemůžete vidět žádný lepší souboj. Nikdy nevíte, co se stane, ale v sobotu v noci pojedeme bomby,“ přesvědčoval na tiskové konferenci obhájce Deontay Wilder.

Boxer Joshua vyhrál i 20. zápas před limitem, proti Takamovi obhájil titul mistra světa Číst článek

A vyzyvatel Luis Ortiz kontroval: „Je to jako by proti sobě na stejné koleji jely dva vlaky a srazily se. Vyhraju a vezmu si jeho mistrovský pás."

Ani jeden moc nepřehání, když o vzájemném zápase mluví v superlativech. Oba jsou neporažení a o tuhle bilanci nechtějí přijít.

Wilder si navíc z 39 zápasů jen jedno nepřipsal K. O. Mistrovský pás organizace WBC bude obhajovat už posedmé. „Vždycky jsem o sobě říkal, že jsem nejlepší. Říkal jsem to snad stokrát. Nepotřebuju, aby mi věřil někdo jiný - stačí, když v sám sebe věřím já.“

Zápas byl domluvený už loni, ale kvůli Ortizově pozitivnímu dopingovému testu z něj sešlo. Kubánec nakonec dokázal přesvědčit Světovou boxerskou radu, že nedovolená látka se do jeho těla dostala v lécích na vysoký krevní tlak. O to víc chce nyní uspět i přímo v ringu.

„Teď přišel můj čas, bude to velké vítězství. Tohle je důležitý zápas pro celou Kubu a já chci, aby na mě byla moje země hrdá,“ přesvědčuje Ortiz.

Tři zápasy od sjednocení titulů

Zbylé hlavní mistrovské pásy v těžké váze drží Anthony Joshua a Joseph Parker, kteří by se spolu měli utkat na konci března. A kdyby všechno dopadlo podle papírových předpokladů, tedy výhrami Wildera a Joshuy, mohlo by ještě letos dojít na zápas snů. Vítěz vzájemného souboje by pak jako první v historii sjednotil tituly v těžké váze.

Právě Wilder má podle bývalého českého reprezentanta a nyní trenéra Daniela Táborského proti Joshuovi ze všech zmíněných boxerů největší šanci.

„Wilder má strašně nepříjemný styl. On není tolik technický, ale je takový rozlítaný, má dlouhé údery. Je možné, že by mohl nachytat Joshuu nějakým špatným úderem,“ řekl před časem Táborský.

Galavečer, jehož vrcholem bude zápas Wildera proti Ortizovi, začne v New Yorku po půlnoci na neděli českého času.