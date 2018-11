Přilákat Tysona do Prahy trvalo přes půl roku. Řešilo se i stáří aut, která ho budou vozit

Legendární boxer Mike Tyson je v Praze, kde bude ve čtvrtek večer necelé tisícovce hostů v klubu SaSaZu vyprávět svůj životní příběh. To je jedna z mála oficiálních informací. Jinak pořadatelé tají třeba i to, kdy přesně bývalý americký šampion přiletěl nebo ve kterém hotelu bydlí. Praha 17:51 1. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý boxer Mike Tyson. | Foto: Reuters

V ringu se Mike Tyson vypracoval mezi boxerské legendy. A punc výjimečnosti si drží i třináct let po skončení profesionální kariéry. Však taky jednání, aby Prahu zařadil do své současné evropské tour, trvala přes půl roku.

„Ta jednání už vypadala, že krachnou, bylo s tím strašně nervů, stresu, rozčilování, ale vždycky, když jsme to už chtěli vzdát, tak jsme se nějak nakopli a po šesti měsících jsme podepsali smlouvu,“ popisoval promotér Petr Větrovský z agentury VDN Promo, která akci za několik milionů korun v Praze pořádá.

Řešit musel i nejmenší detaily. Třeba to, jaká auta budou Tysona po městě vozit. Zástupci amerického boxera měli požadavky třeba na stáří vozů nebo na počet ujetých kilometrů.

„Nebudou tam žádné polepy s nápisy Mike Tyson, protože to bohužel přitahuje pozornost. Byl jsem na jeho show v Drážďanech, a když jsem viděl, co jsou schopní fanoušci dělat, jak mlátí na dveře, kopou a skáčou, tak to bezpečí musí být na nejvyšší úrovni,“ říkal Větrovský.

Tyson poprvé vyhrál titul mistra světa ve dvaceti letech a dodnes je nejmladším šampionem těžké váhy v historii. Mezi profesionály poprvé prohrál až v osm-a-třicátém zápase. Navzdory drogovým aférám a problémům se zákonem patří mezi sportovní legendy.

Tyson v Praze veřejně vystoupí jen v rámci své tour. Neposkytne žádné rozhovory novinářům a ani hosté jeho večerní akce nesmějí pořizovat audiovizuální záznamy. Na to všechno pamatuje podrobná smlouva s pořadateli. Tým bývalého šampiona, který bude v Praze zhruba desetičlenný, věnoval pozornost i nejmenším detailům. Proto už dřív dorazila do Prahy i inspekce.

„S managementem dorazila i jeho ochranka, která se prošla prostory akce a tak dále. Nikdy jsem se s tak velkým profesionalismem nesetkal,“ dodává Větrovský.

V rámci současné tour zavítal Tyson třeba do Dánska nebo Německa a chystá se ještě do Irska.