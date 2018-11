Na slovíčko s Mikem Tysonem. Slavný boxer bude v Praze vyprávět svůj nevšední životní příběh

Nejmladší šampion těžké váhy v historii. První porážka mezi profesionály až v 38. zápase. Ale taky skandály v ringu, drogové aféry a potíže se zákonem. Tysonovův život dodnes poutá pozornost a jeho sportovní kariéra obdiv.

„Muhammad Ali měl jiné přednosti, Joe Frazier měl jiné přednosti, Rocky Marciano měl zase jiné přednosti, Vladimir Kličko měl taky jiné. Myslím si, že kdybychom viděli hráče, co jsem jmenoval, na vrcholech, tak by je Tyson porazil. Měl fakt všechno,“ hodnotil sportovní novinář Lidových novin a odborník na box Antonín Vavrda.

Proto je o Tysona zájem i třináct let po tom, co ukončil kariéru. A pražský klub SaSazu je skoro vyprodaný, i když se bývalý šampion představí jen s mikrofonem v ruce a lístky stojí od dvou do deseti tisíc korun.

„Pro mě je naprosto přirozené, že když někdo obdivujete, tak ho chcete slyšet přímo od něj. V Americe s tím kdysi začali američtí fotbalisti nebo Wayne Gretzky,“ přiblížil promotér Petr Větrovský z agentury VDN Promo, která amerického boxera do Prahy dostala, pro koho je na české poměry drahá akce určená.

„Můžete se třeba podívat na film Rocky Balboa, kde má starou restauraci a všem hostům tam vypráví, jak bojoval s Apollo Creedem a tak dále. To je vlastně stejný princip. A Mika Tysona to z velké části vytáhlo z finančních problémů,“ vysvětluje Vetrovský.

Na čtvrteční akci, která začíná v SaSazu v 18.30, zbývají ještě poslední vstupenky. Ty nejlevnější stojí 1990 korun.