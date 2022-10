Už se těším zpátky do tréninku, směje se první česká vicemistryně Evropy v boxu Bernardová

Jednadvacetiletá Lenka Bernardová z Boxing clubu Star Plzeň se stala nejúspěšnější českou boxerkou a přiblížila se také k účasti na olympijských hrách. Na evropském šampionátu v Černé Hoře totiž vybojovala stříbrnou medaili v hmotnostní kategorii do 60 kilogramů. Po návratu do Plzně poskytla rozhovor Radiožurnálu Sport. Plzeň 11:13 29. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejúspěšnější česká boxerka Lenka Bernardová | Foto: Česká boxerská asociace

Už vám došlo, že jste tím výsledkem nejlepší českou boxerkou v historii?

Užívám si to. Je neuvěřitelné, že jsem první, kdo vybojoval druhé místo na mistrovství Evropy. Ale doufám, že nás bude víc a že buď já, nebo někdo jiný přiveze to první místo.

Kam si medaili vystavíte?

Mám sbírku, už se trochu rozrůstá. Mám ji u našich doma a je velká. Asi ji tam přihodím, ale teď bude trochu cestovat, spousta lidí je na ni zvědavá a já jsem si ji ještě dostatečně neužila.

Teď máte i čas užívat si oslavy. Jak budou probíhat?

Určitě bude rodinné sezení, pak i s kamarády. Už jsem něco stihla oslavit v Brně se spolužáky. Ale víc než na oslavy se těším zpátky do tréninku, protože mě úspěch hodně motivoval a už se zase těším na tréninkový mód.

Před lety jste vybojovala juniorský bronz. Tahle medaile je určitě výš. Co za ní stojí?

Po té bronzové medaili ke změnám nedošlo. Jen jsem hned potom nastupovala v ženské kategorii, například na mistrovství republiky, i když jsem byla věkem ještě juniorka. Nástup do žen byl ale těžší a trvalo, než se člověk vyboxoval na evropskou špičku.

Česká boxerka Lenka Bernardová získala na ME krásnou stříbrnou medaili, když ve finálovém duelu podlehla na body irské boxerce Kellie Harrington! pic.twitter.com/TJK8dOYCgS — ProBoxing.cz (@ProBoxingCZ) October 22, 2022

Kde byl podle vás zlomový bod?

Muselo dojít k tréninkové změně. Přisuzuju to i Brnu, že trénuju i u jiných trenérů, což je pro mě zpestření. Není to jen takové zacyklení, když v Plzni vstanu ráno na trénink a pak celý den nic nedělám.

Máte slušně nakročeno ke splnění snu na olympijských hrách v Paříži 2024. Soustředíte se teď na to?

Neupínám se na to, ale je to můj sen. Moc bych se tam chtěla ukázat a nebo ještě lépe - vybojovat medaili. Aktuálně ale nevíme, jak to s boxem bude, protože je tam zvláštní situace.

Jak vypadá ta zvláštní situace boxu na olympijských hrách?

V čele Mezinárodní boxerské asociace (AIBA) stojí ruský funkcionář, takže politická situace je tam špatná.

Ještě rok před olympiádou jsou na programu Evropské hry. Jsou hlavním cílem pro nadcházející sezonu?

Ano, to je pro mě příští rok největší událost. Počítají se z nich i kvóty na olympijské hry, takže by mi to mohlo pomoct dostat se do Paříže.