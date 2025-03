Konec ruského vlivu a dopingových kauz. MOV doporučila zařazení boxu na olympiádu v Los Angeles

Již na konci února MOV provizorně uznal organizaci World Boxing, jejímž členem je i Česká boxerská asociace, což byl velký krok k tomu, aby sport v programu pro hry v Los Angeles zůstal. Bach oznámil verdikt výkonné rady na úvod pětidenního zasedání MOV v Řecku.

„Jsem si jistý, že to zasedání schválí, aby pak všichni boxeři na světě měli jistotu, že se mohou zúčastnit olympijských her v Los Angeles, pokud jejich federaci uzná World Boxing,“ řekl Bach. O doporučení se bude hlasovat v průběhu března.

Mezinárodní olympijský výbor, který program určuje, měl problémy s boxerskou asociací IBA. Organizaci vedené Rusem Umarem Kremljovem, blízkým spolupracovníkem Vladimira Putina, vyčítal neprůhledné financování, korupci, a taky potíže v oblastech řízení, ovlivňování zápasů a etiky - převážně té dopingové.

V roce 2023 dokonce IBA vypadla z olympijské hnutí - boxerské zápasy včetně kvalifikace si na loňských hrách v Paříži řídil Mezinárodní olympijský výbor sám.

World Boxing v reakci na fungování IBA, jež je pod ruským vlivem, vznikla v roce 2023. Aktuálně má 84 členských zemí. MOV své provizorní uznání organizace odůvodnil tím, že splnila několik klíčových kritérií. Mezi ně patřilo dostatečné množství členů na pěti kontinentech, nezávislý dohled, kvalitní struktury řízení, jisté příjmy a přihlášení se ke kodexu Světové antidopingové agentury.

„Je to velmi významné a důležité rozhodnutí pro olympijský box a posouvá tento sport o krok blíž, aby byl obnoven do programu her. World Boxing bude důvěryhodným a spolehlivým partnerem, který zastává a prosazuje hodnoty olympijské charty,“ uvedl nizozemský šéf organizace Boris van der Vorst.