Před 95 lety se uskutečnil první sportovní rozhlasový přímý přenos. Vysílal se boxerský zápas

První sportovní rozhlasový přímý přenos v Česku odvysílal tehdejší Radiojournal přesně před 95 lety. 2. srpna 1924 se totiž z éteru posluchači dozvěděli nejen prostý výsledek boxerského zápasu mezi Američanem Rockym Knightem a českým reprezentantem Františkem Růžičkou alias Frankem Rosem, ale i jeho průběh. Praha 12:36 2. srpna 2019

„Do ringu vchází Rocky Knight oblečen v bílý plášť a doprovázen sekundantem. Rocky se zdá být poněkud nervózní.“ Přímo tohle tehdy u svých radiopřijímačů obyvatelé Československa poslouchat nemohli.

První sportovní rozhlasový přímý přenos v Česku odvysílal tehdejší Radiojournal přesně před 95 lety.

Hlas funkcionáře boxerské unie Jiřího Hojera telefonujícího z budky na Letenské pláni nedaleko ringu postaveného na klusáckém stadionu totiž zapisovali v kbelském studiu. Do éteru jej zezačátku předčítal hlasatel Adolf Dobrovolný, po chvíli si ale uvědomil, že lepší bude tlumočit posluchačům přímo Hojerova slova, a vzal si sám telefon na ucho.

„Za chviličku již Rose jde do ringu ve svém barevném plášti ozdobeném ornamenty. Lehce skáče do ringu přes provazy a hned míří k Rockymu,“ tlumočil Dobrovolný.

Mikrofon tehdy vážil deset kilogramů a technici ho museli převážet na vozíku. Proto onu památnou událost, která bývá označována jako první evropský pokus o sportovní reportáž, vysílal Československý rozhlas takto složitě a zprostředkovaně.

„Diváci utichají a téměř za hrobového ticha zazní gong oznamující první kolo.“

Hojer čekal na výplatu marně

„To byl vlastně první rozhlasový sportovní přenos na světě. V té době měl Radiojournal již několik set posluchačů. Abychom nejenom dělali reklamu sportu, ale abychom propagovali rozhlas, reprodukovali jsme přes přijímač vysílání ze Kbel procházejícímu se obecenstvu na Václavském náměstí. Bylo tam víc posluchačů než návštěvníků toho boxerského mítinku,“ vzpomínal v roce 1963 rozhlasový technik Karel Koníček, který vysílání boxerského zápasu zajišťoval.

Starosti mohla mít kvůli přenosu také maminka boxera Františka Růžičky. „Pořád se mnou chtěla jít na zápas, ale já jsem věděl, že by to nesnesla, tak jsem ji nechal doma. Měla doma krystálek, tak si k němu sedla a celý večer dávala pozor, co bude,“ vzpomínal Růžička.

„Až konečně přišlo vysílání, tak sledovala od začátku do konce celý průběh. Chvilkama plakala, když slyšela, že krvácím, tak si představovala bůhvíco se neděje. Ale nakonec měla radost, že zápas dobře dopadl, že byl nerozhodný,“ přiznal Růžička alias Frank Rose.

„Začal jsem bez jakékoliv trémy, tu bych měl spíš dneska, když to říkáme. Ale jedno mi v mysli zůstává a často si na to s úsměvem vzpomenu. Já totiž dodnes čekám na zaplacení,“ dodal tehdejší komentátor Hojer mnoho let po boxerském souboji, který se zapsal nejen do českých rozhlasových dějin.