Boxerka Poledníková překonala rakovinu a chce si otevřít fitko. Na šampionátu fandila úspěšné sestře

„Čekala jsem na to pět let. Myslela jsem si, že to tady doma v Ostravě vyhraji. Pamatuji si, jak jsem se před šesti lety na mistrovství České republiky fotila s Luckou Sedláčkovou, protože byla můj vzor. Chtěla jsem být na stejné úrovni a teď jsem předvedla vyrovnaný zápas,“ hodnotí pro Radiožurnál Sport Natálie Poledníková druhé místo na republikovém šampionátu, který se letos konal v Ostravě.

Finále kategorie do 60 kilogramů proti vítězce Lucii Sedláčkové s napětím sledovalo i její dvojče Klára. „Během zápasu jsem měla tlak hodně vysoko. Trenérským okem jsem to viděla jako hodně vyrovnaný zápas, sesterské oko pominu. Jsem na ní pyšná, předvedla krásný box,“ usmívá se Klára Poledníková.

Rakovina jako soupeř

Klára Poledníková se sice v ringu na mistrovství republiky nepředstavila, ale překonala těžšího soupeře. Tím je onkologické onemocnění. Se zhoubným nádorem v předposledním stadiu bojovala mezi lety 2018 a 2019. Klára se vyléčila a teď se věnuje magisterskému studiu na vysoké škole, kondičnímu boxu a spolu se sestrou pracuje jako trenérka ve fitness centru.

„Chtěli bychom v budoucnu otevřít svůj vlastní podnik. Fitko s menší restaurací nebo kavárnou a dát tam ještě fyzioterapii k tomu. To je náš velký cíl,“ popisuje své plány někdejší juniorská reprezentantka v boxu Klára Poledníková.

Podobně je na tom i dvojče Natálie. Současná vicemistryně republiky se v boxu nikam nežene. „Teď si chci dát od boxu pauzu a letos se chci věnovat práci, která mě baví a naplňuje. Působíme ve fitness centru, kde děláme kondiční tréninky a pomáháme lidem hubnout a dostat se do formy. Našla jsem se v tom a miluji pomáhat lidem. Letos se zaměřím na tohle a příští rok chci dodělat magisterské studium na vysoké škole,“ dodává Natálie Poledníková.

Se svým dvojčetem Klárou momentálně studuje na Masarykově univerzitě a fandí nejmladší sestře Julii, která se letos stala juniorskou vicemistryní Evropy.