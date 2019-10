Nemusí to být ani úderem, ale třeba fyzickým a psychickým vypětím, říká k úmrtím boxerů Konečný

Již čtyři profesionální boxeři zemřeli od července na následky zranění z ringu. Tím posledním byl Američan Partick Day, který dostal v sobotním duelu s krajanem Charlesem Conwellem několikrát úder do hlavy. V bezvědomí byl odvezen do nemocnice, kde absolvoval akutní operaci mozku, ale ve středu zranění podlehl. Podle bývalého českého profesionálního boxera Lukáše Konečného je velká snaha takovým koncům zabránit, ale občas se to bohužel nepovede. Praha 6:40 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boxer Lukáš Konečný | Foto: David Kalvas

Když sedmadvacetiletý boxer Patrick Day skončil v sobotním zápase s Charlesem Conwellem po několika tvrdých ranách na hlavu v desátém kole na zemi a v bezvědomí, komentátoři doufali, že bude v pořádku.

Ovšem ani převoz do nemocnice a rychlá operace mozku život někdejšímu náhradníkovi pro olympijské hry v Londýně nezachránily.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lukáš Konečný k úmrtí boxerů na následky zranění z ringu

„Nemyslím si, že by byl box tak strašně nebezpečný, že dostanete ránu, která vás zabije,“ řekl Radiožurnálu Lukáš Konečný na základě vlastních mnohaletých zkušeností z profesionálního ringu.

„Spíš je to dané souhrou více okolností. Že má boxer nějaký zdravotní hendikep, o kterém neví nebo chvilkovou indispozici a k tomu dostane nějaký nepříjemný úder. Nemusí to být ani úderem, ale třeba fyzickým a psychickým vypětím.“

Zároveň připomíná, že i v ringu se dá nejhoršímu možnému konci předejít. „Je tam trenér. To je sekundant toho dotyčného borce, a když někdo dostává doopravdy hodně, tak právě on by měl mít nějakou zodpovědnost a případně zápas vzdát. Prostě tam hodit ručník,“ přiblížil.

Zemřel americký boxer Day. Po čtyřech dnech podlehl zranění, které utrpěl během zápasu Číst článek

To se minimálně v případě zmíněného duelu nestalo a Day je tak od léta po Argentinci Santillanovi, Rusovi Dadaševovi a Bulharu Stančovovi dalším boxerem, který zemřel na následky zranění z ringu. I když okolnosti byly pokaždé různé.

„Občas se to stává. Dělá se ale všechno proto, aby se následky minimalizovaly. Boxer prochází důkladnými zdravotními prohlídkami a také je na místě zápasu vždycky doktor a záchranka,“ připomněl Konečný.

Ovšem i přes důkladné prohlídky a snahu o maximální bezpečí se vítězové zápasů musí čas od času vyrovnávat s pocitem, který on sám v kariéře naštěstí nezažil.

„Osobně by mi to bylo strašně líto, ale každý jde ‚do práce‘ s tím, že se něco může stát. Já si osobně myslím, že kdyby se to stalo někdy v mé kariéře, tak bych pokračoval dál. Možná bych někde vzadu v hlavě něco měl, ale boxer nejezdí na zápasy soupeře zabít nebo zmrzačit. Jezdí tam kvůli výhře a v boxu se holt vyhrává tak, že soupeře bijete. Ve fotbale se vyhrává tím, že dáváte góly. Boxer dává góly tak, že soupeře mlátí třeba do hlavy nebo do břicha. Není to nic proti soupeři a v naprosté většině případů jsou boxeři po zápase kamarádi, co jdou spolu na pivo,“ popsal jeden z nejslavnějších českých profesionálních boxerů.