‚Moji lidé tuhle výhru chtěli‘. Ukrajinec Usyk porazil Duboise a je absolutním mistrem světa v těžké váze

Ukrajinský boxer Olexander Usyk se podruhé stal absolutním mistrem světa v těžké váze. V londýnském Wembley knokautoval Brita Daniela Duboise v polovině 5. kola a má znovu v držení všechny čtyři tituly hlavních profesionálních organizací. V ringu si připsal vítězství i ve svém 24. duelu, po patnácté triumfoval před limitem. Londýn 11:08 20. července 2025

Osmatřicetiletý Usyk byl před duelem šampionem WBC, WBA a WBO, navíc i méně významné IBO. O jedenáct let mladší Dubois měl v držení mistrovský pás IBF.

Souboj byl odvetou za dva roky starý duel, ve kterém Usyk zvítězil ve Vratislavi technickým KO v devátém kole. Tentokrát poslal ukrajinský boxer soupeře na zem tvrdou ranou levačkou na bradu a souboj ukončil. Dubois utrpěl ve 25. duelu třetí porážku, podruhé nestačil na Usyka.

„Chci poděkovat Ježíši. Chci poděkovat svému týmu a Wembley. Děkuji moc. Tohle bylo pro lidi,“ řekl v ringu pro DAZN Usyk, jehož ve vyprodaném hledišti sledovala i řada ukrajinských válečných veteránů. „Je mi líto, je to sport. Moji lidé tuhle výhru chtěli,“ dodal směrem s Duboisovi.

Dubois svou porážku uznal. „Musím ho pochválit za výkon. Já jsem do toho dal všechno. Patří mu všechen kredit, ale já se vrátím,“ řekl. „Bojoval jsem, snažil jsem se jít kolo po kole. Ale je to tak, jak to je,“ dodal.

The ringside angle of left hand by Oleksandr Usyk#UsykDubois2 pic.twitter.com/2GxIcVZoH6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025

Usyk už takzvaným nezpochybnitelným šampionem těžké váhy jednou byl. Po loňském prvním vítězství nad Tysonem Furym, který tehdy vládl organizaci WBC, měl v držení všechny čtyři pásy. Titulu IBF se ale musel brzy vzdát, protože kvůli chystané odvetě s Furym nemohl nastoupit k povinné obhajobě.

Dubois pak uvolněný pás získal v souboji s Chorvatem Filipem Hrgovičem a později jej suverénně obhájil v duelu s krajanem a bývalým šampionem Anthonym Joshuou.

Titul pro Ukrajinu

Usykův rodný Krym anektovali Rusové už v roce 2014. Na začátku roku 2022 jako čerstvý držitel titulů WBA, IBF, WBO a IBO v těžké váze působil v obranných jednotkách v okolí Kyjeva, které opustil až kvůli dalšímu titulovému souboji s Anthonym Joshuou, kterého v srpnu téhož roku porazil.

This is how Ukrainian soldiers watch Usyk’s fight. pic.twitter.com/9knMKmgri2 — KyivPost (@KyivPost) July 19, 2025

Ukrajinský boxer bere své zápasy jako psychickou podporu krajanů i vojáků, kteří čelí ruské armádě. „Teď neboxuji kvůli pásu. Boxuji za každého, kdo brání mou zemi,“ řekl před soubojem s Tysonem Furym v březnu roku 2023, ve kterém získal i titul WBC v těžké váze.

„Každý zápas je pro mě a můj tým důležitý, ale teď je to extrémní. Mohu namotivovat vojáky, kteří brání mou zemi,“ nechal se slyšet před zápasem o titul Usyk. Ačkoliv už se přímo neúčastní obrany Ukrajiny, své zemi finančně pomáhá prostřednictvím nadace Usyk Foundation.