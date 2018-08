‚Knokautuju tě!‘ Svět boxu se těší na zápas roku, Fury vyzve Wildera

Bylo krátce po Furyho výhře nad Němcem s italskými kořeny Pianetou, když do ringu přišel úřadující mistr světa Deontay Wilder. Promotéři následně zápas dvou neporažených boxerů potvrdili.

„Jedna věc, kterou Tyson Fury nikdy neměl, je tenhle pás. Ano, měl hodně titulů, ale nikdy v organizaci WBC. A jestli myslí, že ho získá, tak by se měl rychle probudit ze snu, protože ho nikdy mít nebude,“ řekl sebejistě Wilder.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Knockoutuju tě!‘ Svět boxu se těší na zápas roku, Fury vyzve Wildera

Hlavní otázka ve světě boxu v posledních dnech zní - má Wilder pravdu, nebo se Fury po nucené pauze může tak rychle vrátit zpátky na úplný vrchol?

„Pokud Fury předvede výkon jako proti Pianetovi, tak Wildera podle mě porazit nemůže. Pokud proti Pianetovi něco schovával, což se s ohledem na tréninková videa nabízí, tak šanci určitě má,“ myslí si sportovní novinář Lidových novin a odborník na box Antonín Vavrda. Například bookmakeři britské sázkové kanceláře William Hill lehce favorizují Wildera.

Furyho pauza, během které se dostával ze závislosti na drogách a přibral desítky kilogramů, byla zkrátka příliš dlouhá. A bývalý šampion během dvou zápasů po návratu ještě neukázal, že by byl v plné síle.

„Fury je techničtější, ale výkon proti Pianetovi by prostě nestačil. Ale bude to zajímavé a fakt se na to těším,“ říká Vavrda.

Boxu hrozí, že vypadne z programu olympijských her v Tokiu. Olympijský výbor mu vytýká absenci reforem Číst článek

Wilder každopádně už teď slibuje, že Furyho porazí před limitem.

„Knokautuju tě! Slibuju, že jo! Všechny dosavadní soupeře jsem zničil. Ano, vím, že jsi ještě nikdy neprohrál před limitem, ale teď poznáš, jaké to je, protože ještě nikdy jsi nepoznal sílu Bronzového bombardéru,“ prohlásil Wilder.

„Poslouchej... Jak můžeš poslat k zemi někoho, koho ani nemůžeš trefit? Všem vám tady slibuju, že ten titul WBC získám,“ zůstává sebevědomý i Fury.

Zápas Wilder - Fury je sice potvrzený, ale přesný termín ještě stanovený nebyl. V úvahu připadají listopad nebo prosinec.