Ve výjimečných případech se to stát může, říká k úmrtí boxera Dadaševa trenér české reprezentace

Po 13 zápasech v profesionální kariéře utrpěl první porážku, právě ta pro něj ale měla fatální následky. Boxer Maxim Dadašev po zápase profesionální organizace IBF s Portoričanem Subrielem Matíasem skončil v nemocnici, kde kvůli krvácení do mozku podstoupil dvouhodinou operaci. I přes snahu lékařů se osmadvacetiletého Rusa bohužel zachránit nepodařilo.

S odstupem času z těch záběrů až trochu mrazí. Dadaševův trenér James McGirt v rohu ringu svého potlučeného a viditelně dezorientovaného svěřence přemlouvá, aby přistoupil na ukončení zápasu.

Ten se zpočátku brání, ale později už na další odpor nemá sílu. Americký kouč tedy v posledním kole hází do ringu ručník a Matías tak v zápase ve váze do 63,5 kilogramu vítězí technickým K.O.

„Rozhodčímu ani trenérovi bych rozhodně nic nevyčetl. Průběh zápasu byl naprosto běžný a z obou stran velmi kvalitní. Navíc – jak bylo vidět – právě trenér, který jako první problém zaznamenal, utkání ukončil, i přesto ta situace nabrala takový spád. Nemyslím si, že by takovou tragédii mohlo způsobit samotné utkání, i když ve výjimečných případech se to stát může,“ řekl Radiožurnálu jeden z trenérů českých reprezentačních boxerů Kamil Černý.

Naráží na to, že sportovci před zápasy profesionálních ale i amatérských organizací procházejí přísnou a důkladnou zdravotní prohlídkou. Během přípravného období ale pro boxery tohle pravidlo neplatí.

„Boxer prochází dost těžkou přípravou a lékařské prohlídky bohužel v rámci přípravy nefungují. To je čistě na zodpovědnosti realizačního týmu či samotného boxera,“ vysvětluje Černý.

Za poslední tři roky na následky zranění po zápase zemřelo minimálně pět profesionálních boxerů a pohledem do vzdálenější minulosti tohle číslo ještě roste.

„Přestože tohle utkání skončilo tragédií, nemyslím si, že to do boxu přinese změny. Uvidíme, třeba se něco přichystá a organizace, které zápasy zprostředkovávají, se k tomu nějak postaví, ale to je těžko předesílat,“ říká Černý.

Podobné incidenty, které skončí smrtí sportovců v důsledku zranění ze zápasu, pochopitelně pověsti boxu vůbec neprospívají. Některé názory, které se čas od času objeví třeba na sociálních sítích, mrzí i trenéra Černého.

„Lidé se dnes dost často rádi vyjadřují na sociálních sítích, kde problém coby laici řeší velmi povrchně. Všeobecný předsudek zatím bohužel spočívá v tom, že si lidé myslí, že box není o ničem jiném, než že se dva borci jdou mlátit do hlavy. Já bych s tím nesouhlasil,“ dodává trenér českých reprezentantů v boxu Kamil Černý.