‚Král se vrátil na trůn!‘ Boxer Fury znovu vládne WBC, triumf na Wlderem oslavil i zpěvem

„Král se vrátil na trůn!“ Tak Tyson Fury okomentoval přímo v ringu svůj zápas s Deontayem Wildrem. S americkým boxerem se utkal podruhé a zakončil další kapitolu svého pozoruhodného příběhu.

V roce 2015 ukončil v Düsseldorfu letitou nadvládu Vladimira Klička, kterého na body porazil. Velký úspěch ale Tyson Fury neustál. Propadl alkoholu, drogám a trpěl depresemi, se kterými se prý potýká celý život. Ztratil motivaci. Navíc přišel o všechny tituly.

„Úspěchy, peníze, sláva, rodina... na ničem nezáleželo. Neviděl sem důvod v tom, abych dál žil. Chtěl jsem zemřít. Každé ráno jsem se probudil a litoval, že jsem neumřel ve spánku. Byly to velmi těžké dva roky,“ vzpomínal Tyson Fury na temné období v dokumentu Road to Redemption.

Když přestal boxovat, výrazně ztloustl. Přibral přes padesát kilogramů. V roce 2018 ale ohlásil návrat do ringu. Během comebacku porazil dva soupeře, než se postavil neporaženému králi těžké váhy Deontayi Wilderovi.

Jejich souboj skončil remízou, přičemž Fury byl v posledním kole počítán. V nedělní druhé bitvě v Las Vegas porazil Wildera technickým K.O. v sedmém kole a na oslavu vítězství si v ringu dokonce zazpíval.

Tyson Fury je tak opět na vrcholu. Motivaci ale tentokrát neztrácí.

„V boxu jsem dosáhl všeho, ale pokud bude chtít Wilder odvetu, nemám s tím problém. A na druhé straně oceánu na mě čeká ještě jeden bojovník, který by si to rád rozdal s Gypsy Kingem. A tím by se kruh uzavřel,“ naznačuje britský boxer, že jeho dalším soupeřem by mohl být krajan a světový šampion kategorií WBA nebo IBF - Anthony Joshua. Fanoušci boxu by se tak mohli dočkat souboje dvou aktuálně nejlepších bojovníků současnosti.