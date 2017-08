Boxerský mistr světa těžké váhy Vladimir Kličko ukončil kariéru

Dlouholetý boxerský mistr světa těžké váhy Vladimir Kličko už se do ringu nevrátí. Jednačtyřicetiletý Ukrajinec podle zástupců svého manažerského týmu nestojí o odvetu s Anthonym Joshuou, s nímž v dubnu v Londýně prohrál po technickém k.o. souboj o mistrovské pásy organizací IBF, WBA a IBO, a rozhodl se ukončit kariéru. 10:20 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 'Doktor ocelová pěst' Vladimir Kličko (vpravo) | Foto: Reuters

Smlouva o zápasu ve Wembley obsahovala klauzuli o možné odvetě, pokud si ji poražený boxer vyžádá. Kličko bezprostředně po duelu, v němž utrpěl pátou porážku kariéry, rozhodnutí odložil, nyní ale možnost návratu odmítl.

„Po posledním duelu s Anthonym Joshuou jsem si úmyslně vzal dostatek času na rozmyšlenou. Jak amatér i jako profesionál jsem dosáhl všeho a teď mohu ve zdraví a spokojenosti zahájit napínavou kariéru po kariéře,“ uvedl v oficiálním prohlášení Kličko.

Doktor Ocelové kladivo

Prohra v jedenáctém kole s Joshuou byla pro Klička druhou porážkou za sebou, během duelu schytal několik těžkých úderů do hlavy, třikrát skončil na zemi a při rozhodování bral v úvahu i zdravotní hledisko. ¨

„Nikdy jsem nedoufal, že bych mohl mít tak dlouhou a úspěšnou sportovní kariéru. Děkuji ze srdce všem, kteří mě v ní podporovali,“ dodal boxer, jehož starší bratr Vitalij, rovněž někdejší šampion WBC a WBO, ukončil kariéru v roce 2012.

Boxer s přezdívkou Doktor Ocelové kladivo prohrál poprvé po devítileté dominanci v listopadu 2015 na body duel s Tysonem Furym, ten ale později kvůli dopingu o tituly přišel. O uvolněné pásy pak svedli souboj Kličko s Joshuou.

Ve sbírce trofejí má Kličko i olympijské zlato z roku 1996 ve váze do 91 kg. V profesionálním ringu absolvoval 69 zápasů a 64 z nich vyhrál, v 53 duelech soupeře porazil k.o. Řadu let byl držitelem mistrovských pásů boxerských organizací IBF, WBA, WBO a IBO. První získal v roce 2000 a v ringu vládl do roku 2003, zpátky titul vybojoval v roce 2006 a devět let pak neprohrál.