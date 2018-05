Boxu hrozí, že vypadne z programu olympijských her v Tokiu. Olympijský výbor mu vytýká absenci reforem

Letní olympijské hry v Tokiu v roce 2020 by mohly být bez jednoho z tradičních sportů. Mezinárodní olympijský výbor opět pohrozil boxerské federaci AIBA vyřazením boxu z programu her, pokud nepokročí s požadovanými reformami. Boxeři přitom pod pěti kruhy soupeří více než 110 let. Tokio 20:39 4. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Box (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Jeden z nejslavnějších boxerů historie a olympijský vítěz Muhammad Ali byl před šesti lety u toho, když slavnostním ceremoniálem začínaly olympijské hry v Londýně. Záběr toho, jak se nemocný boxer dotýká olympijské vlajky jen několik minut předtím, než vystoupala k nebi, tehdy viděli lidé po celém světě.

V budoucnu ale může box o podobné příběhy přijít. Pokud totiž boxerská federace AIBA nepokročí s požadovanými reformami, hrozí Mezinárodní olympijský výbor vyřazením sportu z olympiády v Tokiu 2020.

„Musím říct, že boxerská organizace udělala pokrok a projevila dobrou vůli, ale stále tam existuje řada vážných nedostatků,“ řekl Thomas Bach.

Mezinárodní olympijský výbor podle předsedy Thomase Bacha například stále postrádá pokrok ve vyhodnocování zápasů a požaduje, aby mezinárodní experti přezkoumali a reformovali systém nominace rozhodčích.

Nadále totiž existují podezření ze zmanipulování některých utkání z olympijských her v Londýně i v Riu, které AIBA nevyvrátila. Bývalého boxera Lukáše Konečného podobné skandály nepřekvapují, podle něj se ale netýkají jen boxu.

„Já si nemyslím, že by to byl pouze problém boxu. Chápu to, že tam je stopa nějakého rádoby mafiánství a podobně,“ naráží Konečný na to, že kontroverzní je i postava dočasného prezidenta AIBA Gafura Rachimova z Uzbekistánu.

'Nemělo by to dobrý dopad'

Ten několikrát čelil obvinění z přímého napojení na organizovaný zločin. I po něm tak teď bude chtít šéf MOV Thomas Bach jasné kroky.

„Musíme teď vidět nějakou akci, program, plány. To je to, co teď od federace požadujeme. Mezitím si ale ponecháváme právo vyjmout box z programu her v Tokiu v roce 2020.

Box se na olympiádě poprvé představil v roce 1904 v St. Louis. Účastníka her v Sydney Lukáše Konečného by proto mrzelo, kdyby tento bojový sport z programu olympijských her zmizel.

„Byla by to hrozná škoda a rozhodně by to nemělo dobrý dopad,“ řekl Konečný Radiožurnálu.

Mezinárodní olympijský výbor situaci znovu posoudí na červencovém zasedání. To napoví, jestli jeden z tradičních sportů z programu olympijských her opravdu vypadne.