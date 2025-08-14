‚Britská senzace.‘ Desetiletá Bodhana je nejmladší mistryní šachu. Porazila i šachového velmistra
Druhý nejvyšší titul udělovaný výhradně ženám se podařilo získat desetileté Bodhaně Sivanandanové z Londýna. Stala se tak nejmladším ženským mezinárodním mistrem v šachách. Kromě nového titulu dosáhla také statusu nejmladší hráčky, která porazila šachového velmistra, píše BBC.
Šedesátiletého velmistra, tedy hráče s jedinou výkonnostní kategorií, která Bodhaně zbývá dosáhnout, porazila dívka na britském šachovém šampionátu konaném začátkem srpna. Porazila tak věkový rekord předchozí nejmladší hráčky Carissy Yip, a to o šest měsíců.
Tři nejvyšší šachové mezinárodní tituly
- velmistr (GM) - nejvyšší titul, kterého může šachista dosáhnout, a tento titul se drží po celý život
- mezinárodní mistr (IM)
- mistr FIDE (FM)
O jejím úspěchu informovala mimo jiné i Mezinárodní šachová federace na platformě X: „Britská senzace Bodhana Sivanandanová se zapsala do historie jako nejmladší šachistka, která kdy porazila velmistra!“ Dodala, že „velmistra Petra Wellse porazila v posledním kole britského šachového mistrovství 2025 v Liverpoolu.“
Nejedná se přitom o Bodhanin první úspěch. Širokou veřejnost oslovila také v roce 2024, kdy se stala nejmladší osobou, která kdy reprezentovala Anglii na mezinárodní úrovni v jakémkoli sportu, když byla vybrána do anglického ženského týmu na šachové olympiádě v Maďarsku, uvedlo BBC.
Mladá mistryně se šachům začala věnovat ve svých pěti letech během pandemie covidu-19. „Ráda hraji šachy, protože mi pomáhají rozpoznávat vzorce, soustředit se, učit se strategicky myslet a dopředu kalkulovat tahy,“ řekla deníku The Guardian v roce 2022. Také se jí líbí způsoby, jakými se šachové figurky pohybují po šachovnici, ráda má zejména pohyb jezdce.
„V roce 2020, během pandemie covidu, se jeden z otcových přátel vracel do Indie a měl s sebou pár hraček a knih, které nám dal. V jedné z tašek jsem uviděla šachovnici a zaujaly mě figurky,“ vzpomínala Bodhana pro BBC při návštěvě Chess Festu na Trafalgar Square. „Chtěla jsem je použít jako hračky, ale můj táta mi řekl, že s nimi můžu hrát šachy, a tak jsem s nimi začala,“ řekla.
Její otec Siva přitom dříve řekl BBC, že netuší, odkud jeho dcera talent získala, protože ani on, ani jeho žena, oba absolventi technických vysokých škol, nejsou v šachu nijak dobří.
„Je rozvážná, skromná, a přitom naprosto brilantní v šachu,“ vyjádřil se k úspěchu taktéž mezinárodní šachový mistr Malcolm Pein. „Mohla by se snadno stát mistryní světa žen, nebo možná dokonce mistryní světa vůbec. A rozhodně věřím, že je na dobré cestě stát se velmistrem.“
Pein, zakladatel a generální ředitel britské charitativní organizace, díky které se šachy naučilo přes čtvrt milionu dětí, Bodhanu pochválil i za to, že razí cestu pro dívky a ženy v oblasti, která byla tradičně doménou mužů.