O tom, kde se závody pojedou, rozhoduje promotérská společnost Dorna. Její šéf Carmelo Ezpeleta jednal o víkendu s pořádajícím Spolkem pro Gran Prix, který tvoří Jihomoravský kraj a město Brno. Jeho primátorka Markéta Vaňková z ODS má z jednání dobrý pocit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Brno by mělo vidět motorkářskou elitu i za rok. ‚Doufám, že to bude pokračovat i dál,‘ říká Abraham

„Pan Ezpeleta řekl, že je pro něj zásadní, aby polovina zalistovacího poplatku byla zaplacena před závodem a druhá polovina v co nejkratší době po závodu, což se nám pro letošní rok podařilo, protože ta polovina byla nakonec zaplacena před závodem, i když to dlouho bylo napínavé. Řekl, že pokud zaplatíme i zbytek, je připraven jednat o konání dalšího ročníku i dalších let,“ říká Vaňková.

Zmíněný zalistovací poplatek je 112 milionů korun, na které pořadatel pravidelně žádá významný příspěvek od státu. I tak ale v loňském roce skončila Velká cena se ztrátou přibližně 30 milionů korun.

Stejně jako desetitisíce diváků by o závody na Masarykově okruhu nechtěli přijít ani jezdci.

Kornfeil dojel v domácí Velké ceně na devátém místě, Salač nedokončil. MotoGP ovládl Marc Márquez Číst článek

„Smlouva na příští rok podepsána byla, takže kdyby se to nejelo příští rok, tak si samozřejmě myslím, že by to byla velká chyba. Jsem v každém případě strašně moc rád a doufám, že to bude nejen příští rok, ale že to bude pokračovat i dál,“ říká domácí Karel Abraham s vysvětlením, proč by trať, na které se první mezinárodní motocyklové závody jely v roce 1950, neměla chybět.

„Tenhle okruh je historicky jeden z nejstarších, co v seriálu je. Když jsme třeba byli na takzvané safety commision, kam přichází většina jezdců, tak se o tom bavili. Tam se samozřejmě hlavně stěžuje na to, co je špatně, ale když jsme se bavili, že je šance, že by se to třeba příští rok nejelo, tak hodně jezdců řeklo, že by to byla obrovská škoda a že se jim tady opravdu líbí,“ říká Abraham.

Abraham byl jedním ze tří Čechů ve víkendových závodech, tím nejúspěšnějším byl Jakub Kornfeil coby devátý ve třídě Moto3.