Brněnská velká cena se musí obejít bez diváků. Zvědaví fanoušci nemají ani šanci projít k plotu

Bez roušky a testu na COVID 19 se dovnitř nedostane nikdo. Motocykloví nadšenci jsou ovšem kreativní a budou se chtít podívat alespoň přes plot. Jejich šance jsou letos ale minimální.

BRNO: Letošní tradiční motocyklové závody budou bohužel bez diváků na tribunách. Komunikace kolem okruhu jsou pro vozidla bez povolení uzavřené. Respektujte prosím pokyny pořadatelů a policistů. #policiejmk #CzechGPhttps://t.co/pyFpDgLAVz pic.twitter.com/yYr4cwIKek — Policie ČR (@PolicieCZ) August 7, 2020

Asfaltová cesta z Ostrovačic směrem k autodromu se plazí do kopce dva kilometry a hned za obcí stojí přenosná dopravní značka 600 metrů slepá ulice. V intervalech po sto metrech pak úsek lemují značky Zákaz zastavení.

„Jsme zvyklí na kravál“

U posledního domu okopává záhonek penzistka Ivana. „Co že letos nebude? Závody? Ale jo, my jsme si zvykli na ten kravál. To byli hlavně Němci, co tu tábořili celý týden,“ říká žena s motyčkou a rovnou dodává, že na okruhu v životě nebyla.

„Díváme se na to ale v televizi.“ Televize bude jedinou šancí nejenom 22 tisíc lidí, kteří si s velkým předstihem koupili vstupenky v řádu tisíců korun a závody na vlastní oči uvidí až příští rok.

Televizi si musí zapnout i ti, kteří se každoročně scházeli u plotů, přes který pozorovali burácející stroje. „Tady, tady a tady,“ ukazuje v mapě na mobilu mladík z Ostrovačic místa, kde je vidět na trať.

„Tohle je jisté místo, jestli vás tam pustí.“ S plastovou lahví v ruce vyrážím do kopce. První kontrolou projdu snadno, zastavují jen auta. Na druhé kontrole už musím ochranku přesvědčit, že mě vede profesionální zájem a u třetího checkpointu končím.

„Jste první, kdo prošel až sem. Hlídáme celou silnici, nikdo nemá šanci,“ říká rezolutně jeden z mužů v oranžové věstě a odpovídá sedmičce do vysílačky. Kolem projíždí kolona policejních tranzitů. „Takhle je to od rána,“ říká mladší muž z ochranky. „Vraťte se, tady nic neuvidíte.“

Bzučení motorek

V lese je slyšet bzučení motorek, občas kolem projede auto s majáčkem nebo policista na motorce. Vracím se k druhému kontrolnímu stanovišti, kam zespoda přichází skupina pěti lidí v tričkách s nápisem Brno 2020.

„To jsme si dělali sami,“ říkají mladí Rakušané, kteří přijeli na tři dny a chtějí se dostat k plotu. Vůbec netuší, že nahoru je ochranka nepustí. „Jdeme na houby,“ vtipkuje jeden z mladíků a nabízí ochrance pivo.

„No way,“ odpovídá mladík a trochu nerozhodně ukazuje rukama, že tudy ne. Rakušané se radí a pak odcházejí v žabkách do lesa. „Tam je stejně plot, nikam se nedostanou,“ říká ochranka a jde se zase uklidit do stínu.

Podobně hlídaný je i přístup ze severu z městské části Žebětín. Na akci dohlíží blíže neurčený počet členů soukromé bezpečnostní služby a zhruba 300 policistů. „Vloni jich bylo dva tisíce,“ řekl už v týdnu médiím ředitel policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil.

V pátek a v sobotu se na okruhu trénuje a Velká cena se jede v neděli. Z veřejných peněz dostali pořadatelé 200 milionů korun.