Bronzoví jachtaři Baštář a Kraus: Musíte být kamarádi, jinak stoprocentní výkon nepodáte
Jachtaři Ondřej Baštář a Lukáš Kraus mají za sebou největší dosavadní úspěch v kariéře. Ve velmi silném větru vybojovali na světovém šampionátu do 23 let v Dánsku bronz v olympijské třídě 49er FX. Poprvé se viděli před čtyřmi lety, kdy je dala dohromady jejich trenérka Dominika Vaďurová. „Jednou jsme si to vyzkoušeli, řekli jsme si, že to bylo docela vtipné a že nám to šlo, takže to zkusíme další sezónu. Sedli jsme si,“ vypráví Ondřej Baštář.
OB: Já jsem kosatník.
Na lodi je komunikace velmi důležitá, ale musíte se to naučit říkat ve zkratkách a heslech, ať je to rychlé a nezatěžujete se, přibližuje Lukáš Kraus
Kosatník dělá co? Stará se o kosatku?
OB: Nejenom o kosatku. Když jedeme na stoupačku, mám v ruce hlavní plachtu. Stoupačka je kurz proti větru. Musíme na ni křižovat. I na kurzu po větru musíme křižovat.
Fyzikální zákony nám nedovolují jet přímo proti větru s plachtami. Potom po větru je to rychlejší pod nějakým úhlem. Zkráceně, ovládám hlavní plachtu, nastavuju ji, mám provázky, které určují její tvar.
Je to díky těm plachtám a jejich ploše, že je ta loď tak rychlá?
OB: Určitě. A hlavně kvůli jejich tvaru a materiálu, z kterého jsou vyrobené. To všechno dohromady. Ta loď je taky velmi lehká.
Takže vy tam ovládáte plachty a kormidelník na vás volá, co máte dělat? Nebo už dokážete celý závod mlčet, protože víte?
OB: Dokážeme klidně i mlčet, protože víme, a hlavně máme jiné úkoly. Já se soustředím na to, abychom jeli co nejrychleji.
LK: Já se starám o strategii, vybírám, na jakou stranu pojedeme, a pak se věnuji těm jednotlivým změnám. A tam, kde startujeme. Tomu se věnuju. Ondra jsou svaly naší lodě a to, co nám určuje naši rychlost.
Opravdu na sebe nemusíte mluvit celou dobu?
LK: Komunikace je na lodi velmi důležitá, ale musíme se naučit to říkat i v nějakých zkratkách, heslech, ať je to rychlé, ať se nezatěžujeme. Vždycky si něco řekneme a pak se každý věnujeme naplno...
V čem musíte být podobní a v čem jiní, abyste mohli dobře plnit úkoly vyplývající z vašich pozic, Lukáši?
LK: Nejdůležitější je nálada v posádce. Musíme si rozumět. Pokud bychom si vůbec nerozuměli a štvali se od začátku, co spolu na loď sedneme, pak nemůžeme podat stoprocentní výkon na vodě. Podle mě je to alfa a omega všeho – aby si ti dva sedli.
Musíte být nutně kamarádi?
OB: Ano, musíme toho druhého respektovat. Trávíme spolu skoro až nezdravě moc času. Jsme spolu třeba třetinu roku, nějakých 120 dní. A když jsme spolu od rána do večera, ještě na vodě, ještě se potom večer vidíme u televize a jdeme předtím spolu na večeři... Tak je to občas oříšek. Je přirozené, že si navzájem vadíme. Ale myslím si, že jsme se dobře našli v tom, že si to vždycky dokážeme na rovinu říct. Obzvlášť, když jde o jachtink, tak to konstruktivně rozebrat.
Jak se člověk učí na vodě rozumět větru a číst ho? A v čem je důležitá pro kosatníka fyzika? Jak se Lukáš Kraus a Ondřej Baštář připravují na nadcházející závody, včetně olympiády? Poslechněte si celý rozhovor výše.