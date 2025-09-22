Bude hrát klíčový smečař Vašina proti Tunisku? Pracujeme na tom, aby byl připravený, říká lékař
Čeští volejbalisté se připravují na osmifinále mistrovství světa. V úterý je na Filipínách čeká souboj s Tuniskem. Největší otazník visel nad zdravotním stavem Lukáše Vašiny, který závěrečné utkání ve skupině proti Číně začal, ale nedohrál. „Lukáš má problém s bedry, má bolesti zad po nešťastném dopadu,“ přibližuje lékař volejbalové reprezentace Jakub Avenarius, jaký je stav smečaře národního týmu.
Reprezentační smečař cvičí pod dohledem fyzioterapeutů a momentálně má na Filipínách individuální režim. „Ale tréninku se zúčastnil a postupně pracujeme na tom, aby byl připravený na zápas. Uvidíme. Každým dnem je to lepší, ale nemůžeme v tuto chvíli predikovat,“ přibližuje Avenarius.
00:00 / 00:00
Poslechněte si, jaké zdravotní problémy nemusí pustit Lukáše Vašinu do osmifinálového zápasu
Další smečař Martin Licek v rozhovoru pro Radiožurnál Sport řekl, že se necítí zdravý, že se cítí nemocný. Jeho zdravotní stav už se ale podle týmového lékaře zlepšil. „Cítí se už mnohem lépe. Prodělal drobnou virózu, měl teploty, teď už je bez. Myslím, že bude připraven,“ popisuje Avenarius.
V případě Vašiny se reprezentační doktor rozhodne ve spolupráci s realizačním týmem až na poslední chvíli před úterním zápasem s Tuniskem, jestli smečaři hrát osmifinále umožní. Verdikt Avenarius vynese i na základě svých zkušeností z profesionálního volejbalu.
„Asi se dokážu trošku víc ponořit do hlav hráčů a dokážu s nimi cítit, dokážu si některá zranění i sám na sobě identifikovat a říci, odkud vítr vane,“ říká reprezentační lékař před úterním zápasem českých volejbalistů na mistrovství světa.
Národní tým vyzve na Filipínách v osmifinále šampionátu Tunisko. Zápas začne v úterý v 9.30 českého času.