Byl to Davidův zápas a udělal plno důležitých bloků, říká Perušič po postupu do osmifinále

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner si na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě zahrají osmifinále. V předkole play-off porazili ve dvou setech Nizozemce Boermanse s de Grootem. Čeští reprezentanti si poradili s tíhou okamžiku. Kdyby vypadli, tak by zapsali svůj historicky nejhorší výsledek na turnaji. Od zpravodaje z místa Ostrava 7:32 31. května 2025

„Minimálně na papíře to byl jeden z nejtěžších losů vzhledem k předkolu. Samozřejmě člověk někde vzadu má, že může poprvé za těch sedm let hraní v Ostravě dohrát už v pátek večer,“ říká Ondřej Perušič po úspěšném předkole.

Čeští beachvolejbalisté vyhráli 2:0 na sety a Nizozemcům povolili jen 15 a 13 bodů. „Bylo klíčové, že David hned v prvním setu předvedl několik důležitých bloků. Trochu se Boermansovi dostal do hlavy a on už další set a půl nenašel řešení. Byl to hodně Davidův zápas,“ chválí Davida Schweinera jeho spoluhráč Ondřej Perušič.

Hned v první sadě Schweiner předvedl pět bodových bloků a domácí jedničky nastartoval ke skvělému výkonu. „Soustředil jsem se na ztrátu, o které jsem věděl, že bude proti nim hodně těžká. Šlo o to, si slušně nahrát a nedělat tolik chyb. Naštěstí jsme nemuseli tolik ztrátovat. Spíše jsme podávali a bránili. Bloků není nikdy dost, protože i soupeř může přidat body ze servisu nebo obrany. Jsem rád, že bloků jsme měli dostatek,“ dodává David Schweiner.

Posledními dvěma českými páry na turnaji jsou Tadeáš Trousil s Matyášem Džavoronokem a Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem. Čeští mladíci budou usilovat o postup do osmifinále v druhé části předkola.