Byla to ode mě jedna velká lež, přiznal Armstrong. Kvůli dopingu přišel o všechny tituly z Tour

Dokázal porazit rakovinu a potom také všechny cyklisty na slavné Tour de France. Mezi vítězi závodu ale Lance Armstronga nenajdete. Mezinárodní cyklistická unie totiž přesně před pěti lety na základě výsledků testů prohlásila, že Američan dopoval a všechny jeho tituly z Tour z let 1999 až 2005 mu odebrala. Praha 13:00 22. října 2017

Armstrong se ve stoupání do Alpe d'Huez v roce 2001 ohlédl přes levé rameno přímo do tváře svého největšího soupeře Jana Ullricha. Americký cyklista pak nastoupil tak razantně, že z toho byl jeden z nejrychlejších časů, kterým kdy některý z jezdců zvládl zatáčky do alpského městečka. Je to jeden z památných momentů Tour de France 2001, který najdete na serveru Youtube a fanoušci v komentářích pod videem obdivují Armstronga jako jednoho z nejlepších sportovců historie bez ohledu na to, že by bez dopingu takový nástup zvládl.

Podle pozdějších obvinění americké antidopingové agentury užíval Armstrong Erythropoetin podporující růst červených krvinek, dále růstové hormony, testosteron, nebo kortizol potlačující bolest. To ale Američan celé roky popíral a přiznal až po odebrání titulů v lednu 2013 v rozhovoru s Oprah Winfreyovou.

„Ano, šikanoval jsem lidi kolem sebe, abych kontroloval vývoj toho příběhu, abych věděl, co kdo řekl. Abych mohl říct: ‚To oni lžou.'“ Přiznáním zbořil kult osobnosti, který roky budoval, na kterém si zakládal a který i díky jeho charismatu z něj vytvořil jednoho z nejznámějších sportovců světa.

„Teď už je asi pro většinu lidí příliš pozdě na omluvu. A je to moje chyba. Celé to, co se stalo, byla prostě jedna velká lež, kterou jsem neustále obhajoval. Když se na to podívám s odstupem, tak člověk se smrtelnou nemocí vyhrál sedmkrát Tour de France, má šťastné manželství a krásné děti. Je to dokonalý příběh," prohlásil Armstrong, kterému navzdory usvědčení z dopingu zůstalo několik prestižních vítězství i titul mistra světa v silničním závodě z roku 1993.