Bývalý nejlepší házenkář světa Filip Jícha ukončil v 35 letech kariéru

Jícha patří k nejlepším českým házenkářům historie a za rok 2010 byl vyhlášen nejlepším hráčem světa. Dvakrát vyhrál Ligu mistrů, osmkrát se stal domácím házenkářem roku.

S kariérou začal v Plzni, dále prošel Duklou Praha a pak už zamířil do ciziny. Nejprve hrál v arabských klubech Al Ahlí Džidda ze Saúdské Arábie a Al Ahlí Sport Club z Kataru, poté oblékal dresy švýcarského St. Gallenu, německých klubů Lemga a Kielu a naposledy Barcelony.

'Odcházím s úsměvem a v pravý čas.' Cyklista Jiří Ježek se rozloučil s kariérou Číst článek

Do katalánského celku přestoupil před dvěma lety, ale v poslední době ho trápily zdravotní problémy se stydkou kostí a s koleny. Na začátku srpna se proto rozhodl angažmá v Barceloně ukončit.

„Byl to pro mě neuvěřitelný příběh, neuvěřitelná jízda, kterou musím ukončit, i když bych rád pokračoval. Ale ta situace je taková, že v každém krásném příběhu je jeden konec, který pro mě nastal na jaře, kdy jsem přijel z tréninku domů a zjistil, že už nemůžu. Že nemám vůli a energii kousat fyzickou bolest,“ řekl Jícha.

„Nejvíc emotivní bylo, když jsem to oznamoval rodině, rodičům, které jsem pozval na Final Four Ligy mistrů. Po semifinále jsem jim oznámil, že v létě s největší pravděpodobností skončím. Nikdy jsem nesnil o takové kariéře, že budu moci ochutnat házenkářský vrchol ledovce. Házenou ale miluji a neopouštím ten sport,“ dodal.

Zatím bude dál s rodinou žít v Barceloně a v budoucnu by rád vyzkoušel trenérskou práci. Plánuje si udělat trenérskou licenci. „Možná v budoucnu bych chtěl převzít jeden tým a svou vizi, představy zkusit zprostředkovat. Chtěl bych si to zkusit, jestli se to podaří, nebo ne, to nechám otevřené,“ uvedl Jícha.