Tanec, akrobacie a bojové umění. Liberec hostil mistrovství České republiky v capoieře

„Je to brazilské bojové umění, které je lehce netradiční, protože se vyvinulo z boje otroků v Brazílii za svobodu. Takže otroci, kteří museli skrývat, že se připravují na boj, že se připravuji na útěk z plantáží, a potom na následný boj proti otrokářům, tak to skrývali do tance,“ přiblížil historii tohoto bojového umění Tomáš Zummer, předseda libereckého klubu capoeiry a prezident České asociace capoeiry.

Liberec hostil Mistrovství ČR v bojovém sportu capoeira. S prezidentem České Asociace Capoeiry Tomášem Zummerem mluvil Jaroslav Hoření

„Potom v 19. století, když byla capoeira zakázaná, policií pronásledovaná, tak to přesně vždycky jenom kamuflovali - my tady jenom tančíme. Ale je to boj z ulice, tudíž velmi účinný,“ přiblížil Zummer.

Tento bojový sport se podobá tanci, v některých jeho částech totiž nedochází ke kontaktu. „To jsou ty pomalejší hry, ty rituálnější, které se hrají pro získání kontroly. A zároveň je to i takové poděkování všem tradicím, které předcházely capoeiře. Ale ta bojová (část), tam samozřejmě kontakt je. Capoeira ale z principu místo bloků a síly dává přednost navazování, a proto to vypadá, že je to taneční, že je to sehrané. Ale rozhodně tam sehrané není vůbec nic a ty útoky jsou opravdu vedené naplno,“ vysvětlil Tomáš Zummer.

Do libereckého klubu Vem Camará Capoeira chodí také spoustu dětí. „Myslím si, že capoeira je jedna z nejkomplexnějších a nejlepších aktivit, nejenom pro děti,“ dodal.

Liberecké Koloseum hostilo MČR v bojovém umění capoeira | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

„Rozvíjí kreativitu, rozvíjí rytmus, rozvíjí komunitu, rozvíjí myšlenku být silným článkem ve společnosti a pomáhat ostatním. To je vlastně základní princip filozofie naší školy,“ doplnil Tomáš Zummer. Capoeira je podle něj vhodná pro všechny generace, děti na tréninky berou od čtyř let.