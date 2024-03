Před dvěma týdny operace, teď triumf v Austrálii. ‚Život je jako horská dráha,‘ usmíval se po výhře Sainz

„Život je jako horská dráha,“ prohlásil do týmového rádia Carlos Sainz po tom, co projel jako první cílem Velké ceně Austrálie. Pilot Ferrari před dvěma týdny podstoupil operaci slepého střeva, teď si připsal třetí triumf v kariéře ve formuli jedna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal Španěl Carlos Sainz po vítězství ve Velké ceně Austrálie

Sainz předjel Verstappena ve druhém kole australské grand prix. O chvíli později musel trojnásobný mistr světa odstoupit kvůli problémům s brzdami.



„Hned po startu se pravý brzdový kotouč přestal ochlazovat, začal se přehřívat a nakonec začal hořet. Je to samozřejmě nepříjemné, ale tohle je sport náročný na techniku a tyto věci se bohužel stávají. Do budoucna je důležité, že už víme, proč se to stalo,“ vyprávěl po závodě Max Verstappen, který je i tak stále v čele celkového hodnocení šampionátu.

Jeho absence na trati dokonale využil Carlos Sainz, který si dojel pro třetí vítězství v kariéře.

Když Carlos Sainz ještě v kokpitu zmínil slovo rollercoaster neboli horskou dráhu, tak narážel na to, že před dvěma týdny ležel v nemocnici a zotavoval se z operace slepého střeva. Po závodě přiznal, že ve stoprocentní formě nebyl.

"Life is a rollercoaster"



What a difference 16 days makes for Carlos Sainz #F1 #AusGP pic.twitter.com/sQ0zmCwJZd — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

„Byl jsem trochu ztuhlý a po fyzické stránce to samozřejmě nebyl úplně jednoduchý závod. Měl jsem trochu štěstí, že jsem se rychle dostal do čela a nemusel s nikým příliš bojovat. Z výsledku mám velkou radost, těší mě i to, že jsme s Charlesem vybojovali double,“ pochvaloval si Carlos Sainz, který si připsal třetí vítězství ve formuli jedna. Jeho výkon zaujal i motoristického experta Rž sport Jakuba Knolla.

„14 dní netrénoval, ale ukázal, že je ve stoprocentní jezdecké formě. I to mu pomohlo ke skvělému výkonu jak v sobotu, tak v nedělním závodě, kdy předčil kolegu Leclerca, což je důležitý faktor. Fantastický výkon a víkend pro Carlose Sainze,“ myslí si Knoll.

Šampionát formule jedna pokračuje za dva týdny Velkou cenou Japonska.