Časovku na cyklistickém mistrovství světa vyhrál Rohan Dennis. Nejlepší Čech Jan Bárta skončil 14.

Australský cyklista Rohan Dennis suverénně vyhrál na mistrovství světa časovku, druhého Nizozemce Toma Dumoulina porazil propastným rozdílem o minutu a 21 sekund. Jan Bárta skončil čtrnáctý a Josef Černý pětadvacátý. Trať byla na časovku nezvykle dlouhá, měla přes padesát kilometrů a navíc s jedním velkým stoupáním. Innsbruck 16:57 26. září 2018

Středeční individuální časovka na cyklistickém mistrovství světa v rakouském Innsbrucku skončila suverénním vítězstvím Australana Rohana Dennise. Ten svou konkurenci absolutně deklasoval a zvítězil s komfortním náskokem ve výši 81 sekund.

Osmadvacetiletý Dennis měl dosud dvě zlaté medaile z časovky družstev a dva tituly z dráhových světových šampionátů. Na dráze byl v roce 2015 zhruba čtvrt roku držitelem světového rekordu v hodinovce.

Stříbrnou medaili získal obhájce loňského vítězství a druhý muž letošního ročníku italského Gira i nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France Tom Dumoulin. Nizozemský cyklista byl po dojezdu mimořádně zklamaný, právě jemu měl hrát náročný kopec na trati do karet. Třetí dojel Belgičan Victor Campenaerts.

Velmi dobrý výsledek dosáhl Jan Bárta, který skončil čtrnáctý. Druhý český závodník a letošní český časovkářský šampion Josef Černý dojel s pětadvacátým časem. Bárta měl na Dennise manko čtyř minut a osmi sekund, Černý byl ještě o 41 sekund pomalejší.

„Před tím kopcem jsem se snažil nejet úplný šrot, abych do něj měl dost síly. Poslední asi tři kilometry před kopcem jsem jel dost zlehka, kopec jsem se snažil vyjet rychle a potom už jsem jel co to jde, protože z kopce toho času člověk nasbírá více než na rovině,“ řekl po závodě Bárta reportérovi Radiožurnálu.

Vrchol celého šampionátu - hromadný závod - je na programu v neděli.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Innsbrucku (Rakousko):

Časovka:

Muži elite (52,1 km): 1. Dennis (Austr.) 1:03:03, 2. Dumoulin (Niz.) -1:21, 3. Campenaerts (Belg.) -1:22, 4. Kwiatkowski (Pol.) -2:05, 5. Oliveira (Portug.) -2:14, 6. Castroviejo (Šp.) -2:18, 7. Martin (Něm.) -2:25, 8. Bevin (N. Zél.) -2:35, 9. Kirijenko (Běl.) -3:08, 10. Madsen (Dán.) -3:23, ...14. Bárta -4:08, 25. Černý (oba ČR) -4:49.

