Často máme verdikt ještě před koncem rozplavby, říká rozhodčí Netrefová o sporných situacích z bazénu

Česko má na mistrovství světa v plavání osm bazénových reprezentantů a také jednu rozhodčí. Je jí Hana Netrefová, která ještě pod příjmením Černá patřila k hlavním českým plaveckým osobnostem devadesátých let minulého století. Někdejší mistryně Evropy v krátkém bazénu teď hlídá styl současným plavcům na světovém šampionátu v Singapuru. Singapur 16:48 3. srpna 2025

„Působím zde v roli mezinárodního rozhodčího. Každý den máme nějaké rozhodcovské pozice na bazénu. Během šampionátu jsme se vždy večer dozvěděli, co budeme dělat následující den,“ přiznala Netrefová.

Poslechněte si, jak vypadá práce rozhodčí na mistrovství světa v podání Hany Netrefové

Když plaval znakař Jan Čejka semifinále, stála Hana Netrefová u jeho dráhy a hlídala mu styl. Jindy má zase pozici v místnosti hned vedle bazénu, kde je video ověřující hlášené chyby pod vodou.

„Funguje to tak, že každý rozhodčí má na starosti dvě dráhy a ty sleduje celou dobu hlavně z podvodních kamer. Kromě kontroly patnácti metrů po výjezdu u stylu, kde se to posuzuje. Stejně jako rozhodčí u bazénu, tak i videorozhodčí mohou nahlásit porušení pravidel. Když člověk sedí v místnosti s videem, tak se to ihned řeší. Mnohdy ještě než se rozplavba doplave, tak je rozhodnutý verdikt,“ vysvětluje Netrefová, že jakýsi plavecký VAR se od toho fotbalového zas tak moc neliší.

Olympiáda jako rozhodčí?

Hana Netrefová má za sebou úspěšnou plaveckou kariéru především na dlouhé polohovce, od roku 1992 byla postupně na třech olympijských hrách, kde těsně nepostoupila do finále. Jako rozhodčí se ale na finále olympijských her dostat ještě může, na mistrovství světa se propracovala poměrně rychle.

„Pár let to trvalo. Už když jsem závodně plavala, tak jsem si udělala nejnižší rozhodcovskou třídu, ale to nebylo tolik chuti ještě chodit rozhodovat závody, když jsem sama závodila. Obula jsem se do toho trochu víc až povyrostly děti. Od roku 2018 jsem začala hodně pracovat třeba při závodech v Brně a získala jsem nejvyšší rozhodcovskou licenci,“ říká žena, která ale po závodech většinou vypadá, jako kdyby sama plavala.

Když je za dráhou, tak od plavců dostane při kotoulové obrátce pokaždé sprchu. „Nesmíme se ani pohnout. Jsme často mokří, ale na hotelu mám vysoušeč bot, takže do rána to je vždy suché,“ usmívá se Hana Netrefová, která na mistrovství světa funguje jako mezinárodní rozhodčí.