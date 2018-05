Čech, který vévodí světovému žebříčku olympijské disciplíny. Jiří Lipták je první na světě v trapu

Zatímco hokejisté Komety Brno se pyšní druhým českým titulem v řadě, střelecký klub stejného jména má ve svém středu lídra světového žebříčku. Jiří Lipták vévodí pořadí mezi světovými střelci v disciplíně trap. Na první místo se brněnský rodák po zisku stříbra v závodě světového poháru v Jižní Koreji. Brno 11:45 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní střelba - trap (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Tím jsem si splnil jeden ze svých snů nebo cílů – být aspoň na chvíli nejlepší na světě. Po dalším Světovém poháru to může být všechno jinak, ale že jsem byl jednou v něčem nejlepší na světě, to už mi nikdo nevezme,“ povídá střelec Jiří Lipták o tom, jaké to je dostat se v šestatřiceti letech poprvé na čelo světového žebříčku ve střelecké disciplíně trap.

Dobrý pocit je to jediné, co závodník brněnské Komety za tento úspěch získá.

„Žádné prize money za to nejsou, je to jen o dobrém pocitu, že ta dřina a čas strávený na střelnici od rodiny se aspoň trochu vyplatil. Člověk si může říct, že to dělá aspoň trochu dobře.“

Památku na tento úspěch si ale Lipták nechá. Mezi jeho medaile a poháry se dostane také speciálně zpracovaný světový žebříček, ve kterém je jeho jméno na nejvyšším místě.

„Mám to už oskenované, jeden kamarád má tiskárnu… Určitě si to na památku schovám,“ vypráví Lipták.

Aktuálního lídra světového žebříčku v trapu můžou čeští fanoušci o víkendu vidět při tradičním memoriálu Miloslava Bednaříka, který hostí střelnice v brněnských Soběšicích. Letos bude mít své zastoupení rekordních 19 zemí.

„To Brno už je takové tradiční, je to v dobrém termínu, jsme ve středu Evropy – dojezdová vzdálenost je parádní. Spousta lidí to řeší po vlastní ose, že sem nemusí letecky, kromě Finů a Angličanů,“ vysvětluje Jiří Lipták, proč je zájem o účast na střeleckém závodě v jeho rodném Brně tak velká, že pořadatelé už nějaký čas odmítají další závodníky.