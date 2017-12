Čech Paloncý se na Islandu stal vicemistrem světa ve Spartan Race, podobný závod běžel poprvé

„Byl to závod na 24 hodin, tím byla daná délka. Pro mě to bylo něco nového, protože já jsem nikdy předtím žádný Spartan Race nešel. Překážky byly takové, že jsem si říkal, že uvidím, jak se s tím vypořádám,“ říká Radiožurnálu extrémní sportovec Pavel Paloncý.

Těžkých závodů má na kontě opravdu hodně, islandské mistrovství světa ve Spartan Race byla pro něj ale velká výzva. Cílem bylo za 24 hodin uběhnout co nejvíce jedenáctikilometrových okruhů. Na každém bylo 22 překážek. Pokud je sportovec nepřekonal, dostal penalizaci v podobě posilovacích cviků - tzv. angličáků.

„První okruh byl jednoduchý, protože dvě překážky byly zavřené, nejtěžší byl druhý, kde jsem neudělal čtyři překážky, takže jsem nafasoval 120 angličáků,“ vzpomíná na tvrdý start závodu.

„Třeba o dvě kola později už bych bylo jenom 60. Když jsem to pak sčítal, tak jsem se dostal skoro na 600 angličáků,“ počítá.

Paloncý zvládnul celkem 11 okruhů, tedy asi 125 kilometrů. Na trati jedl většinou tekutou stravu - směs sacharidů. Kromě jídla a fyzické kondice hraje velkou roli psychická příprava.

„On je opravdu neskutečně odolný. Některé věci si nepřipouští a přechází je, jako by neexistovaly. Když má kus něčeho uřízlého, rozřízlého, upadlého, tak to neřeší,“ chválí svého svěřence trenér Josef Andrle.

I sám Paloncý říká, že natrénovat se na takový závod v podstatě nedá. Zkušenosti z podobně dlouhých závodů mu hodně pomohly a stříbrnou medaili si sám staví hodně vysoko.

„Je to mistrovství světa a žádnou jinou medaili z MS doma nemám. Z tohohle pohledu je to největší úspěch a myslím, že mi teprve dojde, co se povedlo, teď si to úplně neuvědomuju,“ říká.

Mistrovství světa byla pro Paloncého dobrá příprava na závod Spine Race, který ho čeká v lednu. Ten je ještě mnohem delší. Měří 268 mil, tedy přibližně 430 kilometrů.