Čech po L'Etape: Fanoušci byli všude a skvěle podporovali, když už toho závodník má plné zuby

V Praze a jejím okolí se v sobotu na kole proháněli dva muži, kteří mimo jiné zazářili v roce 2012. Sir Bradley Wiggins tehdy ovládl cyklistickou Tour de France a Petr Čech triumfoval s Chelsea ve fotbalové Lize mistrů. A teď se oba bývalí elitní sportovci sešli mezi účastníky letošního ročníku L'Etape Czech republic by Tour de France. Slavný brankář se podílí na organizaci této propagace slavného etapového závodu. Praha 22:49 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít L'Etape Czech Republic bavila v sobotu 21. června v Praze a okolí | Foto: Miloš Ruml | Zdroj: ČTK

U trati byly davy diváků, dá se to přirovnat k fotbalu?

Je to trochu jiné, každopádně je potěšující vidět to velké množství lidí podél trati. Fanoušci jsou prakticky všude, nejen ve fanspointech, ale našli si cestu i do lesních úseků. Když toho člověk má už dost, tak je super, že tam je nějaký fanoušek a povzbudí ho.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Petra Čecha po absolvování L'Etape Czech Republic

Byla to pro vás dnes spíš zábava nebo závod?

Bylo to čistě o tom, to projet. Poslední dobou jsem neměl moc času, abych mohl sedět na kole. Jezdím spíše na horském kole, takže jsem neměl naježděný objem. Chtěl jsem jet v solidním tempu a bez nějakých komplikací, což se mi podařilo. Měl jsem tak trochu cíl jet pod tři a půl hodiny, což se mi díky času tři hodiny a sedm minut nakonec povedlo.

Bylo to nejtěžších sto kilometrů ve vašem životě?

Nikdy jsem tak dlouhou vzdálenost na kole nejel. Já ujel max asi 65 kilometrů na horském kole. O to víc si cením toho, že jsem to ujel prakticky tak rychle a docela v pohodě.

Jaká vás čeká pozávodní odměna?

Mám hlad, takže se určitě dobře najím. Na trati jsem jedl jen gely, což tak chutné není. Těším se na dobré jídlo a hlavně už nebudu muset sedět v sedle kola.

Povídali si s vámi ostatní závodníci na trati?

Ano. Většinou neměli moc čas, protože mě předjížděli, ale jinak ano. Bylo to zpestření.

Co říkáte na návrat Pavla Nedvěda do českého fotbalu, kde by měl působit jako manažer reprezentací?

Jestli se to potvrdí, tak je to samozřejmě skvělá zpráva. Pavel má hodně zkušeností s reprezentací nejen jako hráč, ale má i plno zkušeností jako funkcionář.