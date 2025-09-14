‚Celá od bláta, ale šťastná.‘ Zimovjanová skončila osmá na mistrovsví světa v olympijském triatlonu
Tereza Zimovjanová obsadila při premiérovém závodu mistrovství světa v olympijském triatlonu v Karlových Varech osmé místo a vylepšila tak své maximum v elitním seriálu. Prvenství v lázeňském městě v dešti vybojovala Britka Beth Potterová.
Tereza Zimovjanová drží v ruce pomeranč, je bosa, od bláta, na sobě má termofólii a je zabalená v bundě českého národního týmu. Zaznamenala jste svůj nejlepší výsledek na mistrovství světa, jste spokojená?
Přesně tak. Prší, je hnusně, jsem celá od bláta, ale šťastná.
Čím to bylo, že to zrovna v Karlových Varech vyšlo?
Bylo to náročné, hlavně se soustředit na kole. Jak bylo mokro, holky občas v zatáčkách padaly. Takže hlavní bylo se neleknout. Pak jsem si říkala, že vůbec nevím, jak poběžím, ale naštěstí to šlo. Takže jsem běžela, co to šlo, a stačilo to na osmé místo.
‚Jako na Tour de France‘
Šlo to i díky divácké podpoře?
Ano, ta byla neuvěřitelná. Na kopci jsem si na kole připadala jako na Tour de France. Lidi křičeli z plných plic, bylo to úplné bláznovství. Moc děkuju fanouškům, bez nich by to takhle krásné a skvělé nebylo.
Vaše výkony se hodně zvedly poté, co jste se před půl rokem přesunula trénovat do Velké Británie. Byl to zlomový okamžik vaší kariéry?
Určitě. Myslím, že jsem už došla na vrchol toho, kam je možné v České republice dojít. Dnešní světová špička je trochu dál a trénuje v zemích, jako je právě Británie. Takže pro mě to byl logický krok a doufám, že budu moct dál pokračovat. Jsem šťastná, že mi to funguje a svědčí mi to tam.
Jsou vaším dlouhodobým cílem a snem olympijské hry v Los Angeles?
Samozřejmě. A umístit se tam co nejvýš.