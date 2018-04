Riskoval zdraví, aby zachránil soupeře. Lukáš Kvapil získal cenu fair play

Hlavní ceny fair play za rok 2017 dostali fotbalový trenér Karel Brückner, tenisový kapitán Jiří Medonos a cyklista Michal Bubílek. Český klub fair play ale odměnil i Lukáše Kvapila za pohotovou pomoc soupeři. Český motocyklista pomohl na Rallye Dakar Italovi Cipollonemu. Sám přitom riskoval vlastní zdraví. Praha 16:04 5. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Kvapil se letos Dakaru zúčastnil jako součást media týmu | Zdroj: facebookový profil Lukáše Kvapila

„Byla to velká koule bláta. Nepoznal jsem ho. Přijel jsem a viděl jsem člověka, který byl totálně od bahna a nebyl poznat. Motorka byla úplně rozsekaná,“ vzpomíná Lukáš Kvapil na dramatický okamžik ze svého premiérového Dakaru, kdy hned ve druhé etapě zahlédl na cestě bezvládné tělo Domenica Cipolloneho.

Ital ležel v nepřehledném úseku a český závodník ihned začal s oživováním

„První věc byla, že jsem naběhl na systém, na který jsem vycvičený. Sloužím v Armádě České republiky, takže jsem přepnul. Stabilizoval jsem jeho životní funkce, udělal jsem to základní. Upadal do šoku, musel jsem ho omýt a pak jsem mu dodával vodu,“ vypráví.

Kvapil tak všechnu svoji vodu, kterou měl, dal Italovi a pohotovostní signalizací zavolal pomoc. Za tři čtvrtě hodiny vysadil v nepřehledném terénu vrtulník záchranáře a další dvě hodiny jim český závodník pomáhal.

A sám na to v následujících hodinách doplatil „Až potom jsem zjistil, že jsem měl úžeh a úpal, protože mi bylo na zvracení. A jednu díru jsem přehlédl.“

'Domenico, jsi to ty?'

Lukáš Kvapil totiž byl po celou dobu záchranné akce na přímém slunci při 40stupňovém horku, a sám tak přišel o hodně vody. Dehydratace se pak projevila ve ztrátě pozornosti, když přehlédl nerovnost a skončil na zemi s poraněným ramenem, obličejem a otřesem mozku.

Velké překvapení ho pak čekalo v argentinské nemocnici. „Byli jsme za plentami a najednou jsem slyšel hlas, který mi přišel podobný. Zavolal jsem: ‚Domenico, jseš to ty?‘ A on, že to snad není možná, co tam dělám, že jsem mu pomáhal a že mám pokračovat. Začali jsme si povídat a děkovala mi i jeho rodina, že jsem s ním zůstal,“ vzpomíná na hořkosladký konec svého prvního Dakaru motocyklista Lukáš Kvapil, který by se do Jižní Ameriky rád jako závodník vrátil.