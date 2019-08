Další ocenění za dvě zlata z olympiády. Ledecká dostala cenu Gutha-Jarkovského za výkon roku

Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského za nejlepší výkon loňského roku podle sportovců získala dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. Na hrách v Pchjongčchangu šokovala triumfem v superobřím slalomu na lyžích a druhé zlato přidala na snowboardu v paralelním obřím slalomu. Praha 16:11 19. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká a její dvě olympijská zlata | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Ocenění Českého olympijského výboru obdržela čtyřiadvacetiletá závodnice jako první žena po pěti letech. Dosud poslední ženskou držitelkou ceny zakladatele českého olympismu Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského byla atletka Zuzana Hejnová za rok 2013.

Popáté o držiteli ceny rozhodli sami sportovci (účastníci OH v Soči 2014, Riu 2016 a Pchjongčchangu 2018, Světových her ve Vratislavi 2017 a Evropských her v Baku 2015) a poprvé zvolili ženu. Před Ledeckou byli laureáty horolezec Radek Jaroš, veslař Ondřej Synek, judista Lukáš Krpálek a sportovní lezec Adam Ondra.

„Strašně si toho vážím. Je to výjimečná cena, protože všichni, co to volili, mají svůj sportovní příběh. Je hezké, že se sportovci takhle připomínají a můžu být mezi takovými legendami. Děkuji všem, kteří volili,“ řekla Ledecká.

„Z vlastní zkušenosti vím, že ocenění od sportovců je nejvýznamnější, protože to je z našeho cechu,“ uvedl David Svoboda, předseda komise sportovců Českého olympijského výboru, která navrhla pro hlasování desítku kandidátů.

Cena vznikla v roce 1933 a jako první ji v roce 1934 převzal vzpěrač Václav Pšenička. V poválečné době ji získal ještě v roce 1948 běžec Emil Zátopek, pak byla tradice tohoto ocenění obnovena až od roku 1994.