Prokop po třetí etapě na Dakaru klesl o jednu příčku, motocyklista Michek zůstal na svém

Motocyklový jezdec Martin Michek zajel ve třetí etapě Rallye Dakar třináctý čas. V průběžném pořadí je i nadále třiadvacátý, o místo za krajanem Janem Brabcem, který byl v úterý jedenatřicátý. V kategorii automobilů byl v úterý Martin Prokop šestnáctý a v celkovém hodnocení klesl na sedmé místo. V čele je stále Násir Attíja z Kataru, motocyklistům kraluje Brit Sam Sunderland. Kajsumá (Saúdská Arábie) 14:12 4. ledna 2022

Prokop stejně jako v pondělí v rychlé etapě za nejrychlejšími zaostal, od prvního Carlose Sainze ze Španělska jej dělilo 15:03 minuty.

V průběžném pořadí přišel o jednu pozici. Attíja byl v úterý osmý, upevnil si ale vedení. Druhého Francouze Sébastiana Loeba totiž zbrzdily defekty a devítinásobný mistr světa v rallye ztratil více než půl hodiny. V součtu za Attíjou zaostává o 37:40 minuty.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Portugalec Joaquim Rodrigues, který si připsal první etapové vítězství v kariéře. Příliš se nedařilo Sunderlandovi, který za ním zaostal o 7:30 minuty. Byl pomalejší i než Michek, jehož od prvního místa dělilo 5:27 minuty.

Brit má teď v čele náskok jen čtyři sekundy na Adriena van Beverena z Francie. Brabec ztratil na Rodriguese více než patnáct minut a aktuálně má na Michka k dobru jen 24 sekund.

„Byla to rychlá speciálka, která se mi líbila. V polovině to byl velký mazec, nicméně držel jsem se a snažil se makat co nejvíc,“ řekl Michek.

„Byl tam trošku písčitý, malinko tvrdší povrch mezi kameny. V závěru bylo i řečiště. Jsem rád, že jsem v cíli. Držte nám palce, budeme to potřebovat. Dakar je dlouhý,“ dodal jezdec týmu Orion Moto Racing Group.