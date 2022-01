Prokop už etapu na Dakaru nedokončí, Loprais má technické problémy. Michek si polepšil

V 10. etapě Rallye Dakar skončily šance Martina Prokopa a Aleše Lopraise na úspěch v letošním ročníku slavné soutěže. Lopraise, který byl před středečním dnem čtvrtý v kategorii kamionů, zastavily technické problémy krátce po startu měřeného úseku. Dosud celkově osmý Prokop měl blíže nespecifikované potíže za polovinou rychlostní zkoušky a etapu nedokončí. Biša (Saúdská Arábie) 16:26 12. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Prokop | Zdroj: Reuters

Mezi motocyklisty zajel Martin Michek jedenáctý čas a posunul se na 18. místo průběžného pořadí. Zdeněk Tůma na čtyřkolce je již celkově čtvrtý.

Loprais se po devíti odjetých etapách držel za trojicí továrních kamazů. Ve středu se mu stal osudným skok na duně.

„Jeli jsme, co to šlo, ale trošku nás opustilo štěstí. Na relativně malé, střední duně, kterou jsme trochu skočili, ale ne výrazně, nám nevydrželo servo (řízení). Je to pro nás zásadní díl, který s sebou nemáme. Bohužel nemůžeme v poušti zatáčet,“ uvedl Loprais na facebooku s tím, že se snaží najít řešení, jak se dostat do cíle.

Nemocný Prokop

Prokop před startem uvedl, že musel ve středu nastoupit s antibiotiky, neboť má zánět průdušek. V rychlé etapě, které mu na Dakaru moc nesedí kvůli nižšímu výkonu jeho fordu, se od prvních mezičasů pohyboval ve čtvrté desítce pořadí. Za polovinou ale z výsledků vypadl a tým na sociálních sítích oznámil, že posádka do cíle nedojede.

„Jedeme pro kluky a pro auto,“ uvedli zástupci týmu pod fotografií pick-upu s přívěsem, který se pro vůz vydal na trať.

Etapu mezi automobily vyhrál Stéphane Peterhansel z Francie, v čele je i nadále Násir Attíja z Kataru. Druhý Francouz Sébastien Loeb ale jeho náskok snížil i díky dodatečné úterní penalizaci Attíji na 32:40 minuty.

Motocykly

Staronovým lídrem kategorie motocyklů je Adrien van Beveren z Francie, dnes byl nejrychlejší Australan Toby Price. Michek zaostal na 375 km dlouhé rychlostní zkoušce za továrním jezdcem KTM o 7:28 minuty. Novým lídrem je dnes čtvrtý Van Beveren, který využil ztráty Matthiase Walknera z Rakouska, jenž byl o téměř 16 minut pomalejší než Price a klesl na průběžné páté místo.

„Dnešní speciálka byla hodně tvrdá, náročná. Ze začátku velmi rychlá, ale posledních 80 kilometrů stálo za to, protože to bylo v horách. Hodně se bloudilo. Proto jsem zvolil trochu lehčí tempo, abych to všechno trefil. To se snad povedlo, protože jsem dvakrát zajížděl opravdu jen kousek pro kontrolní bod,“ řekl Michek, jenž se v průběžném pořadí posunul o jednu pozici.

"Máme dvě etapy do konce, doufám, že vyskočíme ještě trochu dopředu," přál si jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

Rallye předčasně skončila pro obhájce prvenství Kevina Benavidese, kterého ze hry vyřadila porucha motoru. Třiatřicetiletý Argentinec byl dosud průběžně pátý s odstupem deseti minut na první místo.

Už na čtvrté místo se mezi čtyřkolkami posunul Tůma, jenž zajel pátý čas. K vylepšení celkové pozice mu pomohlo odstoupení Američana Pabla Copettiho, který byl průběžně druhý.