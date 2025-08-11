Češi na Světových hrách pokračují v medailové jízdě. Inline hokejisté berou stříbro, orientační běžci bronz
Čeští inline hokejisté si ze Světových her odvezou stejně jako před třemi lety stříbrné medaile. Ve finále znovu podlehli Američanům po prodloužení, v pondělí v Čcheng-tu 3:4. Třetí medaili přidala v Číně na konto výpravy smíšená štafeta orientačních běžců ve složení Denisa Králová, Jakub Glonek, Tomáš Křivda a Tereza Rauturier, která vybojovala bronz.
Inline hokejisté v roce 2017 Světové hry vyhráli, na další zlato ale nyní nedosáhli. Po nepovedeném poločase prohrávali s obhájci zlata z USA 0:2. Dokázali dvakrát vyrovnat, jenže ve třetí minutě prodloužení potřetí inkasovali od největší americké hvězdy Kevina Mooneyho.
Úspěch orientačních běžců
Česká štafeta se ve smíšeném závodě dostala na medailové pozice ve druhém ze čtyř úseků. Po třetí předávce byli Češi druzí, nakonec nestačili pouze na vítězné Švýcary a druhé Švédy. Na zlato ztratili 15 sekund, na stříbro deset.
Křivda v Čcheng-tu vybojoval už druhý kov. V neděli doběhl druhý ve sprintu a postaral se o premiérový cenný kov pro českou výpravu.
„Asi si nemusíme kupovat pandí suvenýr,“ řekla s úsměvem Rauturier, vlajkonoška české výpravy s medailí na krku právě ve tvaru pandy. „Všichni budeme odjíždět s dobrým pocitem. Opět jsme ukázali, že jsme silný tým,“ dodala.
O bronz si zahrají smíšený tým korfbalistů a obě české florbalové reprezentace, které v pondělním semifinále shodně nestačily na Švédsko. Muži prohráli 4:5 po prodloužení, ženy 1:3. Korfbalisté nestačili na Nizozemsko.