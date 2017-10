Češi prohráli se Supa Barbarians. Tvrdě pracujeme, abychom uspěli v kvalifikaci, říká Pretorius

Čeští ragbisté přivítali na pražské Markétě dalšího exotického soupeře. Stejně jako loni to byli Barbarians, ale tentokrát místo slavného novozélandského výběru přijel stejnojmenný celek z Jihoafrické republiky, a to s cílem pozvednout ragby v Česku. Jihoafričané diváky bavili a vyhráli nad domácím výběrem 45:10. Praha 8:50 22. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ragbyový míč, ilustrační foto | Foto: Hana Mikulincová

Může to znít možná nepříjemně, ale oproti loňskému setkání s novozélandskými Barbarians se českému celku v sobotu podařilo položit dvě pětky a naopak jich tolik neinkasovat. Trenér Phil Pretorius ale tohle pozitivum neviděl a špatný pocit se v něm nejspíš probudil už v úvodní minutě zápasu, když se soupeři podařilo skórovat po 32 sekundách hry.

„Máme v týmu sedm nových kluků a přišlo mi, že šli na hřiště se strachem o svůj život. Byli jsme neuvěřitelně špatní, v druhé půli to bylo trochu lepší. Musíme si teď narovinu říct, že je sice hezké hrát dobře proti Lucembursku, ale zrovna s ním mě to nezajímá. České ragby může růst jenom tehdy, když budeme skvěle hrát v těžkých zápasech. Takže jsem z toho celkově zklamaný, ale naštěstí to bylo jen přátelské utkání a my stále tvrdě pracujeme na tom, aby to příští víkend vypadalo v kvalifikačním utkání mistrovství Evropy proti Polsku mnohem lépe," připomínal Pretorius utkání, na které mohou diváci, kteří viděli sobotní utkání s Barbarians, se stejnou vstupenkou zadarmo.

Ne snad, že by to měla být nějaká omluva, že teď viděli spíše obranu proti výrazně kvalitnějšímu soupeři. Spíše jde o to přilákat fanoušky proto, aby na vlastní oči sledovali přerod a vzestup ragby v Česku.

„Už dva a půl měsíce pracuje tenhle tým velmi tvrdě, a to pětkrát týdně. Snažíme se naučit novou taktiku, více otevřenou, ve které dokážeme hrát rukama, místo neustálého nakopávání. To je takový udržovací styl, snažíte se hlavně bránit, neudělat chybu, ale my se snažíme přinést styl, ze kterého bude české ragby těžit po mnoho let. S tímhle stylem musíme hrát proti Polsku a potom i Portugalsku. Třeba to nevyjde, ale tvrdá práce se nakonec vždycky někde vyplatí," vysvětluje Phil Pretorius.