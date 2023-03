Sedm hráčů má na to hrát MLB, myslí si trenér baseballistů Chadim. V Americe by slávu vytěžili

Čeští baseballisté si úspěšným vystoupením mezi světovou elitou při premiéře na World Baseball Classic a postupem na další ročník minimálně pootevřeli dveře mezi profesionály. Strhnout na sebe pozornost se jim podařilo hlavně sympatickými výkony na hřišti, díky kterým až do posledního duelu ve skupině byli dokonce ve hře o postup do čtvrtfinále. Tokio 13:25 14. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Chadim - trenér českých baseballistů | Zdroj: Profimedia

Hasič, učitel, obchodní zástupce nebo makléř z Česka udělali na nejprestižnějším baseballovém turnaji světa WBC díru do světa a dost možná pootevřeli svým nástupcům nebo i mladším spoluhráčům z reprezentace cestu do světa profesionální sportu.

„Baseballový svět nás doteď neznal, ale tím, že je tenhle turnaj tak velký a celý svět ho sleduje, tak si myslím, že to pomůže jak mně osobně, tak i mladým talentům, kteří se snaží prosadit ve světě.“

Stejně jako třiadvacetiletý basebalový reprezentant Marek Chlup uvažuje po World Baseball Classic v japonském Tokiu také hlavní trenér národního týmu Pavel Chadim.

„Sedm hráčů má na to hrát Major League Baseball z našeho týmu. Je to profesionální sport, je to byznys, takže hodně rozhodují subjektivní pohledy manažerů těch klubů. Myslím, že i v Americe jsme vzbudili velký zájem. Máme tam hodně fanoušků a i oni mohou být slavní tím, že vezmou někoho z našeho týmu.“

Žádný rodák z Česka se ještě do nejlepší soutěže světa – zámořské Major League Baseball – nikdy nedostal. Dokonce nikdo ze současných reprezentantů si ani baseballem nevydělává a musí tak mít civilní povolání nebo zatím studují i třeba ve Spojených státech.

„Já doufám, že na univerzitě odehraju dobrý zbytek sezony, která končí na konci května. Pak doufám, že budu mít víc nabídek do profesionálních týmů ať už v Itálii, nebo v Americe či v Asii. Doufám, že se mi podaří odehrát dobře mistrovství Evropy a budu pokračovat příští sezonu už jako profesionální hráč,“ říká nadějný pálkař a vnější polař Marek Chlup po zajištění účasti také na příštím ročníku World Baseball Classic – už za tři roky.