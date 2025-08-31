Jsem rád, že u toho táta mohl být, těšila Zídka podpora otce v hledišti. Raději by ale slavil výhru

Čeští basketbalisté na mistrovství Evropy podlehli Estonsku 75:89 a stále čekají na první vítězství na turnaji. Za pobaltským soupeřem Češi zaostávali skoro ve všech činnostech. Estoncům dovolili 17 útočných doskoků a sami udělali 16 ztrát.

Jan Zídek

Jan Zídek | Foto: Fotobanka Shutterstock | Zdroj: Profimedia

„Oni začali přebírat úplně všechno a my nebyli vůbec schopní se s tím vypořádat, najít ty skuliny, měli přečtené sety a věděli, kam se postavit. Nedokázali jsme využít tu slabinu a trochu to uzpůsobit,“ vyprávěl pivot Martin Kříž, který dal v zápase jen dva body a ještě se vyfauloval.

Poslechněte si, co říkali čeští basketbalisté po třetí porážce na mistrovství Evropy

10 bodů ale všechny jen v první polovině nastřílel Vít Krejčí. Ten se po zápase vrátil k parádní atmosféře, kterou vytvořilo osm tisíc estonských fanoušků.

„Popravdě, jak řvali Esti, Esti!, tak to znělo jako Česko, Česko, ale je vidět, že ten basketbal v Estonsku se také posouvá dál,“ líbilo se Krejčímu.

V publiku byl i Jiří Zídek - první Čech, který kdy nastoupil v NBA. Fandil svému synovi Janovi.

„Jsem velmi rád, že se Honza dostal do týmu a užívám si to jako každý jiný táta. Fandím mu v hledišti a držím palce,“ řekl Jiří Zídek.

Podpora od otce Jiřího Janu Zídkovi pomohla. Se 14 body byl nejlepším českým střelcem. Ale výsledek mu zážitek hodně pokazil.

„Před tátou v hledišti je to velmi dobrý pocit a jsem rád, že u toho mohl být. Samozřejmě to potěší, když se ten zápas individuálně podaří, ale nedá se to srovnávat, kdybychom vyhráli a zároveň bych měl individuální výsledek,“ dodává Jan Zídek.

Další body může Jan Zídek přidat zítra večer, kdy čeští basketbalisté nastoupí proti Srbsku. 

